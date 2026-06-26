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Sischa Widya Maharani
Jumat, 26 Juni 2026 | 16.13 WIB

Bikin Meleleh! Ibu Aktris Cilik Oh Eun Seo Bagikan Momen Hangat Sang Anak dengan Heo Nam Jun

Heo Nam Jun dan Oh Eun Seo melakukan swafoto. (Naver)

JawaPos.com - Aktor Heo Nam Jun kembali menjadi sorotan usai sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan interaksinya yang hangat dengan aktris cilik Oh Eun Seo. 

 
Momen tersebut dibagikan oleh ibu sang aktris cilik melalui akun media sosial yang dikelolanya pada 23 Juni 2026.
 
Melansir dari Naver, unggahan itu berisi foto-foto yang diambil saat pesta penutupan drama SBS My Royal Nemesis. 
 
Dalam keterangannya, ibu Eun Seo mengungkapkan rasa terima kasih kepada Nam Jun karena telah memperlakukan putrinya dengan sangat baik selama proses syuting.
 
Ia menjelaskan bahwa sang aktor selalu menunggu Eun Seo di lokasi syuting dan menyambutnya dengan pelukan hangat. 
 
Menurutnya, perhatian kecil tersebut membuat sang aktris cilik merasa nyaman selama syuting.
 
Tak hanya itu, Nam Jun juga menunjukkan sisi hangat dan ramahnya saat pesta penutupan berlangsung. 
 
Ia memuji Eun Seo dengan kalimat "Kamu sangat cantik, kamu lulus!", sambil mengajak sang aktris cilik bermain bersama para pemain lainnya.
 
Foto-foto yang dibagikan memperlihatkan Heo Nam Jun menggendong Oh Eun Seo kemudian melakukan selfie. Senyum lebar keduanya membuat suasana di balik layar terasa hangat dan akrab.
 
Eun Seo tampak tersenyum cerah sambil menunjukkan pose V ke arah kamera, memperlihatkan kedekatan mereka selama syuting.
 
Interaksi manis tersebut langsung menarik perhatian para penggemar. Banyak yang memuji Heo Nam Jun karena dinilai memiliki kepribadian hangat dan penyayang terutama kepada lawan mainnya yang masih anak-anak.
 

Editor: Hanny Suwindari
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