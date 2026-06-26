Cetak Sejarah! CORTIS Jadi Satu-satunya Grup K-Pop yang Tampil di F1 Singapore 2026

Poster line up CORTIS yang akan tampil di panggung F1 di Singapura. (X @F1NightRace)
JawaPos.com - CORTIS kembali menorehkan prestasi di kancah internasional setelah dipastikan masuk dalam jajaran penampil Formula 1 Singapore Grand Prix 2026.
Melansir dari Chosun, mereka akan tampil pada 9 Oktober di Padang Stage panggung utama festival yang digelar di Sirkuit Marina Bay.
Yang menarik CORTIS menjadi satu-satunya grup K-pop yang masuk dalam lineup tahun ini.
Di hari kedua ini, mereka akan berbagi panggung dengan sejumlah musisi kelas dunia termasuk Janet Jackson, JJ Lin dan DJ Snake.
Meski baru debut kurang dari setahun, CORTIS terus menunjukkan pertumbuhan pesat di pasar global.
Sebelumnya, mereka mencatat sejarah sebagai artis K-pop pertama yang menjadi penampil utama dalam NBA Crossovers Concert Series saat NBA All Star Week.
Grup ini juga sukses mengguncang panggung Allo Bank Festival di Jakarta pada 20 Juni lalu.
Penampilan mereka mendapat sambutan meriah dari fans Indonesia dan semakin memperkuat eksistensi grup di pasar Asia.
Setelah tampil di Singapura, CORTIS dijadwalkan melanjutkan tur solo pertama mereka bertajuk 2026 CORTIS TOUR yang berlangsung dari Juli hingga September di Korea Selatan, Amerika Utara dan Jepang.
Mereka juga akan tampil di Lollapalooza Chicago pada akhir Juli dan awal Agustus sebagai satu-satunya boy group K-pop yang diundang ke festival tersebut.
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