CORTIS Siap Guncang Indonesia Arena, Unggahan James dan Martin di Weverse Bikin Fans Indonesia Heboh

Ilustrasi gambar dari weverse @cortis

JawaPos.com - Jakarta kembali menjadi destinasi spesial bagi para idol K-Pop.

Grup pendatang baru CORTIS resmi menginjakkan kaki di Indonesia untuk tampil dalam Allo Bank Festival 2026 yang berlangsung di Indonesia Arena, Sabtu (20/6) malam.

Kehadiran mereka langsung disambut antusias oleh para penggemar yang telah lama menantikan penampilan perdana CORTIS di Tanah Air.

Namun, sebelum sempat menyapa penggemar dari atas panggung, dua personel CORTIS, James dan Martin, lebih dulu mencuri perhatian lewat sebuah unggahan sederhana di Weverse.

Keduanya terlihat tengah menikmati alunan lagu milik band Indonesia, Juicy Luicy.

Meski hanya memperlihatkan lagu yang sedang diputar, unggahan tersebut sukses membuat penggemar Indonesia merasa tersentuh.

Banyak yang menganggap momen itu sebagai bentuk kedekatan CORTIS dengan budaya lokal, sekaligus bukti bahwa musik Indonesia mulai dikenal hingga ke telinga para idol Korea.

Unggahan James dan Martin pun seketika ramai diperbincangkan di media sosial.

Para penggemar membanjiri kolom komentar dengan rasa bangga, bahkan tak sedikit yang berharap para member CORTIS sempat mengeksplorasi lebih banyak karya musisi Indonesia selama berada di Jakarta.

Kini, sorotan pun tertuju pada penampilan mereka di Allo Bank Festival 2026.

Dengan energi panggung yang menjadi ciri khas CORTIS serta sambutan hangat dari para penggemar Indonesia, penampilan malam ini diprediksi akan menjadi salah satu momen paling berkesan dalam festival tersebut.

Tak menutup kemungkinan, kunjungan pertama ini akan menjadi awal dari hubungan yang lebih erat antara CORTIS dan para penggemarnya di Indonesia.

Jika sambutan malam ini berjalan meriah, bukan tidak mungkin Indonesia kembali masuk dalam daftar destinasi yang akan mereka kunjungi pada kesempatan berikutnya.