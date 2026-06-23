Kim Mu Yeol Bersiap Beraksi di Mr. Barcode, Drama Baru yang Padukan Misi Rahasia dan Kehangatan Keluarga

JawaPos.com - Aktor berbakat Kim Mu Yeol kembali mencuri perhatian lewat proyek drama terbarunya.

Bintang yang dikenal lewat berbagai peran intens ini dikabarkan akan memimpin drama SBS berjudul Mr. Barcode, sebuah serial yang menghadirkan perpaduan unik antara aksi, komedi, dan kisah keluarga yang menghangatkan hati.

Mr. Barcode mengisahkan seorang agen operasi khusus legendaris yang selama bertahun-tahun hidup di tengah misi berbahaya dan dunia penuh rahasia. Ia dikenal sebagai sosok yang nyaris tak pernah gagal menjalankan tugas.

Namun, kehidupan yang tampak sempurna itu berubah dalam sekejap ketika ia harus menghadapi tantangan terbesar yang tidak pernah diajarkan dalam pelatihan mana pun: menjadi seorang ayah.

Nasib membawanya keluar dari dunia spionase dan memaksanya memulai babak baru yang sama sekali berbeda.

Dari sosok agen elit yang terbiasa menghadapi ancaman berisiko tinggi, ia kini harus mengelola sebuah minimarket sederhana sambil membesarkan putrinya. Kehidupan yang tampak tenang itu pun menjadi arena baru yang penuh kejutan.

Meski telah meninggalkan identitas lamanya, kemampuan luar biasa yang dimilikinya tak mudah hilang begitu saja.

Berbagai insiden tak terduga terus menyeretnya ke dalam situasi menegangkan, menciptakan rangkaian aksi seru yang dibalut humor segar dan dinamika keluarga yang menyentuh.

Premis yang tidak biasa ini membuat Mr. Barcode langsung menarik perhatian para pencinta drama Korea.