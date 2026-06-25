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Meuthia Nabila
Kamis, 25 Juni 2026 | 23.55 WIB

Jadi Aktor Perintis, Kim Mu Yeol Bercerita di Awal Karir Hanya Mendapatkan Rp2,3 Juta dalam Setahun

Potongan wawancara Kim Mu Yeol di acara 'You Quiz on the Block'. (YouTube tvN Joy)

 

 
 
JawaPos.com - Bukan aktor yang memilki koneksi dengan orang penting di industri dan masih pemula, Kim Mu Yeol menceritakan masa-masa sulit yang ia lalui sebelum meraih kesuksesan. 
 
Kim Mu Yeol mengungkapkan, bahwa ia hanya menghasilkan 200.000 won atau sekitar Rp2,3 juta selama setahun penuh.
 
Pendapatan tersebut didapatkan Kim Mu Yeol, di masa-masa awal karirnya sebagai aktor yang belum terkenal.
 
Cerita tersebut dibagikannya saat menjadi bintang tamu acara 'You Quiz on the Block' di tvN, yang akan tayang pada tanggal 24 Juni.
 
Kim Mu Yeol yang baru-baru ini meraih kesuksesannya secara global melalui proyek terbarunya 'Teach You a Lesson,' sedang menikmati puncak karir baru karena serial tersebut terus menarik perhatian internasional. 
 
Drakor (drama Korea) ini menjadi hit besar, setelah menduduki peringkat pertama secara global selama dua minggu berturut-turut setelah dirilis.
 
Namun dibalik kesuksesannya saat ini, Kim Mu Yeol mengaku sempat melewati masa-masa sulit yang panjang, seperti yang dikutip dari Allkpop. 
 
Kim Mu Yeol mengungkapkan bahwa selama tahun-tahun awal karirnya, ia hanya menghasilkan rendah dalam satu tahun.
 
Istrinya yang merupakan aktris Yoon Seung Ah, juga muncul dalam cuplikan tersebut dan menyampaikan pesan yang menyentuh hati untuk suaminya.
 
“Kita telah melalui waktu yang begitu lama bersama,” yang menarik perhatian karena dukungan tulusnya.
 
Selain itu, Kim Mu Yeol juga berbicara tentang bagaimana hidupnya telah berubah setelah bertahun-tahun berjuang. 
 
Ketika ditanya Yoo Jae Suk sebagai pembawa acara, seberapa senangnya akhirnya menerima pengakuan, Kim Mu Yeol menjawabnya dengan bercanda.
 
"Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, tetangga mengatakan bahwa saya terlihat keren," yang membuat semua orang tertawa.
 
Aktor tersebut selanjutnya menunjukkan semangatnya, terhadap pekerjaan dengan mengungkapkan betapa berkomitmennya dia saat syuting 'Teach You a Lesson'. 
 
Kim Mu Yeol mengatakan dia berolahraga setiap istirahat di lokasi syuting, sambil bercanda, “Jika ada sesuatu yang bisa saya pegang (untuk olahraga), saya akan memegangnya tanpa peduli apa pun.”
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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