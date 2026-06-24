ART Angel Lelga Ditahan Usai Ketahuan Mencuri di Rumah Sang Artis

JawaPos.com - Asisten rumah tangga (ART) berinisial EW melakukan aksi pencurian di rumah artis Angel Lelga. Dia pun ditangkap dan kemudian dilakukan penahanan.

Kabar penangkapan dan penahanan EW dibenarkan oleh Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi. Menurutnya, penangkapan terhadap EW dilakukan setelah adanya laporan dari pihak Angel Lelga.

Asisten rumah tangga Angel Lelga tersebut diamankan pada Kamis (18/6) pagi sekitar pukul 04.00 WIB di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Piket Pawas merapat ke kediaman AL, dan lanjut menceritakan apa hal yang terjadi terhadapnya, yaitu barang-barangnya hilang," kata Nurma Dewi.

Terdapat sejumlah barang yang dicuri milik Angel Lelga oleh EW. Dua diantaranya berupa topi dan suplemen kesehatan.

"Barang-barangnya ada topi dan lain-lain. Barang-barangnya bermerek," kata Nurma Dewi.

Kasus pencurian ini terungkap setelah Angel Lelga melihat sejumlah barangnya tiba-tiba hilang di rumahnya. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa EW yang melakukan pencurian.

"Setelah ditanyakan ke ART inisial EW, dia mengakui memang mengambil barang-barang tersebut," paparnya.