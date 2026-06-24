ART Angel Lelga Ditahan Usai Ketahuan Mencuri di Rumah Sang Artis

Angel Lelga. (Instagram: angellelga)
JawaPos.com - Asisten rumah tangga (ART) berinisial EW melakukan aksi pencurian di rumah artis Angel Lelga. Dia pun ditangkap dan kemudian dilakukan penahanan.
Kabar penangkapan dan penahanan EW dibenarkan oleh Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi. Menurutnya, penangkapan terhadap EW dilakukan setelah adanya laporan dari pihak Angel Lelga.
Asisten rumah tangga Angel Lelga tersebut diamankan pada Kamis (18/6) pagi sekitar pukul 04.00 WIB di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
"Piket Pawas merapat ke kediaman AL, dan lanjut menceritakan apa hal yang terjadi terhadapnya, yaitu barang-barangnya hilang," kata Nurma Dewi.
Terdapat sejumlah barang yang dicuri milik Angel Lelga oleh EW. Dua diantaranya berupa topi dan suplemen kesehatan.
"Barang-barangnya ada topi dan lain-lain. Barang-barangnya bermerek," kata Nurma Dewi.
Kasus pencurian ini terungkap setelah Angel Lelga melihat sejumlah barangnya tiba-tiba hilang di rumahnya. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa EW yang melakukan pencurian.
"Setelah ditanyakan ke ART inisial EW, dia mengakui memang mengambil barang-barang tersebut," paparnya.
Nurma Dewi juga menyatakan, EW mengambil sejumlah barang milik Angel Lelga bukan untuk tujuan dijual ke orang lain. Barang itu diambil karena EW menyukainya.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia