Fakta Menarik di Balik Produksi Series Samuel: Flyover Casablanca Ditutup, Drone Mendadak Hilang

JawaPos.com - Series Samuel menghadirkan cerita yang tidak hanya menarik dari sisi drama, namun juga menghadirkan visual sinematik yang memanjakan mata.

Di balik layar ternyata menyimpan sederet cerita penuh perjuangan teknis dan dedikasi yang tidak diketahui oleh publik. Series yang sedang mencuri perhatian ini menyimpan kisah menarik di balik layar yang menunjukkan besarnya usaha tim produksi.

Di balik adegan yang terlihat mulus di layar, proses produksi series Samuel ternyata menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari pengaturan lokasi syuting, persiapan adegan balapan motor, hingga perjuangan para aktor melakukan berbagai latihan demi menghadirkan karakter yang lebih meyakinkan.

Salah satu proses produksi yang menarik perhatian adalah pengambilan gambar adegan balapan motor yang membutuhkan lokasi khusus. Tim produksi melakukan penutupan sementara area Flyover Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, untuk mendukung kebutuhan adegan agar terlihat lebih realistis sekaligus menjaga keamanan selama proses syuting berlangsung.

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Pengambilan gambar dilakukan pada malam hingga dini hari untuk meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Namun, proses tersebut tetap menghadirkan tantangan tersendiri ketika perangkat drone yang digunakan untuk mengambil gambar tiba-tiba hilang saat produksi berlangsung.

Para Pemain Jalani Latihan Motor Demi Peran Tidak hanya tim produksi yang menghadapi tantangan, para pemain juga harus melakukan persiapan ekstra untuk mendalami karakter masing-masing. Beberapa pemeran pendukung seperti Ilona yang diperankan Azela Putri, Redi (Vincent Leenders) dan Ari (Reza A. Pahlevi) yang merupakan rival tangguh Samuel, ternyata harus menjalani latihan khusus untuk kebutuhan adegan motor.

Menariknya, beberapa dari mereka belum memiliki pengalaman mengendarai sepeda motor sebelum terlibat dalam proyek ini. Demi menghadirkan perseteruan antar-geng yang terlihat nyata, mereka harus belajar mengendarai motor dari awal hingga mampu menjalankan adegan dengan lebih natural di depan kamera.

Detail Visual dan Kostum Jadi Bagian Penting Selain adegan aksi, detail produksi juga menjadi perhatian utama dalam membangun dunia cerita Samuel. Salah satunya terlihat dari latar sekolah dalam serial yang tampak luas dan megah.