Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Kamis, 4 Juni 2026 | 22.15 WIB

Tampil Vulgar di Series, Elina Joerg Dapat Banyak Pesan DM

Artis Elina Joerg. (Abdul Rahman/JawaPos.com - Image

Artis Elina Joerg. (Abdul Rahman/JawaPos.com

JawaPos.com - Elina Joerg melakukan adegan menantang dan cukup vulgar dalam series Love & 10 Million Dollars. Apa yang dilakukan Elina membuat banyak orang kaget.

Aktris berusia 26 tahun mendapat banyak pesan DM dari para pengguna media sosial, terutama para penggemar, usai melihat adegan yang diperankan Elina Joerg dalam series tayangan WeTV.

"Banyak yang DM mereka nggak percaya aku ngambil peran yang se vulgar itu. Di series-series sebelumnya aku memang antagonis, cuma kan nggak yang vulgar banget gitu kan," kata Elina Joerg saat ditemui di bilangan Menteng Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Sejumlah dari mereka penasaran apakah Elina memerankan adegan vulgar itu secara langsung. Dia menyatakan, sejumlah adegannya dia lakukan sendiri. Namun, ada juga adegan yang dilakukan oleh pemeran pengganti.

"Mereka pada nggak nyangka aja sih, benar nggak sih itu? Itu adegannya dilakukan sendiri atau gimana? Kak, kok berani banget," ujar Elina.

Pemain film Spirit Doll mengakui ini adalah series pertamanya dimana dia melakukan adegan dewasa. Di sejumlah series sebelumnya, Elina Joerg memerankan karakter remaja.

Dia berani melakukan adegan itu lantaran percaya pengerjaan series ini dilakukan secara profesional dengan memberikan kenyamanan bagi para pemerannya dalam melakukan adegan.

Di series ini, disediakan intimacy coordinator untuk memberikan batasan adegan apa saja yang bisa dilakukan dan adegan yang sama sekali tidak boleh dilakukan.

"Aku sudah pernah bekerja sama dengan PH ini sebelumnya. Pak Rocky menjamin kenyamanan aku saat aku syuting," tuturnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Kondisi Syifa Hadju Jelang Hari H Pernikahan dengan El Rumi - Image
Entertainment

Kondisi Syifa Hadju Jelang Hari H Pernikahan dengan El Rumi

Rabu, 15 April 2026 | 05.13 WIB

Raih Penghargaan MURI, Series Love & 10 Million Dollars Trending di 34 Negara - Image
Entertainment

Raih Penghargaan MURI, Series Love & 10 Million Dollars Trending di 34 Negara

Kamis, 4 Juni 2026 | 21.08 WIB

Dibintangi Davina Karamoy dan Giorgino Abraham, Berikut Sinopsis Love 10 Million Dollars - Image
Music & Movie

Dibintangi Davina Karamoy dan Giorgino Abraham, Berikut Sinopsis Love 10 Million Dollars

Rabu, 15 April 2026 | 19.14 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore