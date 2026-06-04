Tampil Vulgar di Series, Elina Joerg Dapat Banyak Pesan DM

JawaPos.com - Elina Joerg melakukan adegan menantang dan cukup vulgar dalam series Love & 10 Million Dollars. Apa yang dilakukan Elina membuat banyak orang kaget.

Aktris berusia 26 tahun mendapat banyak pesan DM dari para pengguna media sosial, terutama para penggemar, usai melihat adegan yang diperankan Elina Joerg dalam series tayangan WeTV.

"Banyak yang DM mereka nggak percaya aku ngambil peran yang se vulgar itu. Di series-series sebelumnya aku memang antagonis, cuma kan nggak yang vulgar banget gitu kan," kata Elina Joerg saat ditemui di bilangan Menteng Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Sejumlah dari mereka penasaran apakah Elina memerankan adegan vulgar itu secara langsung. Dia menyatakan, sejumlah adegannya dia lakukan sendiri. Namun, ada juga adegan yang dilakukan oleh pemeran pengganti.

"Mereka pada nggak nyangka aja sih, benar nggak sih itu? Itu adegannya dilakukan sendiri atau gimana? Kak, kok berani banget," ujar Elina.

Pemain film Spirit Doll mengakui ini adalah series pertamanya dimana dia melakukan adegan dewasa. Di sejumlah series sebelumnya, Elina Joerg memerankan karakter remaja.

Dia berani melakukan adegan itu lantaran percaya pengerjaan series ini dilakukan secara profesional dengan memberikan kenyamanan bagi para pemerannya dalam melakukan adegan.

Di series ini, disediakan intimacy coordinator untuk memberikan batasan adegan apa saja yang bisa dilakukan dan adegan yang sama sekali tidak boleh dilakukan.