Ramalan Lama Terbukti? Prediksi Perpisahan Sooyoung dan Jung Kyung Ho Viral Lagi

Hubungan asmara Sooyoung dan Jung Kyung Ho kandas setelah 14 tahun bersama (Instagram @management_allum dan @sarament_official)
JawaPos.com - Kabar putusnya hubungan Sooyoung Girls Generation dan aktor Jung Kyung Ho masih menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen.
Setelah 14 tahun menjalin hubungan, keduanya dikonfirmasi telah mengakhiri kisah asmara mereka dan memutuskan untuk tetap menjaga hubungan baik sebagai rekan kerja.
Di tengah kabar tersebut, sebuah video ramalan lama dari seorang dukun bernama Myoung Doryung kembali viral di media sosial dan berbagai forum online.
Video itu pertama kali diunggah pada Desember tahun lalu melalui kanal YouTube Daegil Entertainment.
Dalam tayangan tersebut, Myoung Doryung melakukan ramalan berdasarkan tanggal lahir keduanya tanpa mengetahui detail hubungan mereka secara langsung.
Saat itu, ia menyebut pasangan tersebut memang telah lama bersama dan memiliki hubungan yang nyaman seperti sahabat.
Namun, menurutnya, tidak terlihat adanya tanda-tanda kuat yang mengarah pada pernikahan di antara keduanya.
Sang peramal juga mengatakan hubungan itu kemungkinan akan sulit berakhir di pelaminan dan memperkirakan perpisahan bisa terjadi dalam waktu dekat.
Ia menilai pihak perempuan terlihat lebih memiliki keinginan untuk menikah sementara pihak laki-laki dinilai tidak terburu-buru menuju jenjang pernikahan.
"Akan sulit bagi hubungan ini untuk berujung pada pernikahan. Perpisahan tak terhindarkan dalam waktu dekat. Wanita itu ingin menikah, tetapi pria itu tampaknya tidak terburu-buru," lanjut prediksinya yang dikutip dari Koreaboo.
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