Diumumkan di Media Sosial, Hubungan Asmara Betrand Peto dan Aqila Zhavira Resmi Kandas

JawaPos.com - Setelah sempat menjadi bahan perbincangan di kalangan netizen di media sosial, Aqila Zhavira akhirnya mengungkapkan fakta terkait hubungan asmaranya dengan penyanyi Betrand Peto.

Melalui pengumuman di akun media sosialnya, Aqila Zhavira mengaku sudah tidak punya hubungan spesial lagi dengan Betrand Peto, anak angkat Ruben Onsu. Mereka resmi mengakhiri hubungan asmara sejak beberapa waktu lalu.

"Halo semuanya, aku tahu belakangan ini banyak banget pertanyaan mengenai hubungan kami. Aku juga tahu banyak dari kalian sudah menunggu penjelasan cukup lama. Pertama-tama, aku minta maaf karena baru bisa menyampaikan ini sekarang. Kami sudah mengakhiri hubungan sejak 23 Mei 2026," tulis Aqila Zhavira.

Dia menyinggung tentang kesetiaan dan kepercayaan sebagai fondasi penting dalam membangun sebuah hubungan. Fondasi itu selalu dipegang Aqila Zhavira ketika ia melakukan hubungan dan interaksi sosial.

"Kepercayaan dan kesetiaan adalah dua nilai yang aku pegang, baik dalam hubungan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, cukup menyakitkan ketika melihat banyak tuduhan netizen yang tidak sesuai dengan kenyataannya," papar Aqila Zhavira.

Dia tidak masalah dengan kabar miring yang sempat muncul di media sosial mengingat dirinya dan Betrand Peto merupakan publik figur yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap tindak tanduknya.

"Aku nggak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan atau katakan, tapi aku berharap teman-teman bisa lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak langsung memercayai hal-hal yang belum tentu benar," pesan Aqila Zhavira.

Perempuan berusia 20 tahun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada penggemar dirinya dan juga penggemar Betrand Peto atas dukungan yang telah diberikan selama ini.