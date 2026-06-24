Kenapa Kaos yang Dikenakan Mark Lee Menjadi Kontroversi? Ternyata Gegara Hal Ini

Label Mark Lee meminta maaf atas kontroversi kaos yang dikenakannya./Soompi, Upper Room
JawaPos.com - Label baru mantan anggota boy group NCT, Mark, telah meminta maaf atas gambas kaos yang dikenakan artisnya.
Hal ini bermula ketika label Mark Lee, Upper Room memposting foto Mark Lee mengenakan kaos bergambar bendera konfederasi (23/6).
Dikutip dari situs The American Civil War Museum, bendera tersebut digunakan oleh Negara-negara Konfederasi Amerika selama Perang Saudara Amerika (1861–1865).
Hingga saat uni, bendera tersebut menjadi simbol yang banyak diperdebatkan dan menimbulkan perpecahan masyarakat menjadi dua kubu.
Menurut situs Ensiklopedia Virginia, sebagian orang menganggap bendera tersebut sebagai representasi identitas regional Selatan, penghormatan terhadap para prajurit yang gugur dan sejarah.
Sedangkan sebagian orang yang lain, menganggap bendera konfederasi sebagai penindasan terhadap warga Amerika berkulit putih, hingga supremasi kulit putih.
Setelah mendapatkan kecaman, pada hari yang sama Upper Room menggunakan Instagram Stories untuk membagikan permintaan maaf dalam bahasa Inggris.
Berikut pernyataan lengkap dari Upper Room :
"Halo, ini Upper Room.
Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kekhawatiran, ketidaknyamanan, dan kekecewaan yang disebabkan oleh kaos vintage yang muncul dalam foto yang baru-baru ini dibagikan.
Pakaian tersebut dipilih semata-mata karena merupakan barang koleksi vintage.
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