Aulia Ramadhani
Selasa, 12 Mei 2026 | 15.22 WIB

Akan Segera Debut Solo Sebagai EVAN, Agensi Heeseung Beri Tanggapan

EVAN . Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Sempat menjadi perbincangan hangat, EVAN (Heeseung), mantan anggota grup Korea ENHYPEN, dikabarkan akan kembali sebagai artis solo bulan depan

Dikutip dari Soompi, tentunya banyak penggemar telah menantikan karya-karya terbaru dari sang penyanyi.

Pada 11 Mei, seorang pejabat dari agensi EVAN, BELIFT LAB, menyatakan, “EVAN sedang mempersiapkan musik baru yang ditargetkan untuk rilis Juni.”

Lebih lanjut, ia menambahkan, “Kami akan memberikan detail lebih lanjut melalui pengumuman di masa mendatang.”

Seperti yang diketahui, EVAN awalnya debut pada tahun 2020 sebagai anggota ENHYPEN, ia memutuskan untuk meninggalkan grup tersebut 10 Maret 2026.

Banyak penggemar yang terkejut dengan kabar tersebut, ia pun mengubah nama panggungnya dari Heeseung menjadi EVAN.

Setelah menunjukkan kemampuannya dalam penulisan lagu, komposisi, dan produksi melalui lagu-lagu seperti Highway 1009.

Ia juga berada di balik lagu Dial Tragedy selama masa baktinya di grup tersebut, perhatian kini terfokus pada jenis musik apa yang akan ia sajikan sebagai artis solo pada Juni mendatang.

Setelah secara konsisten menunjukkan  kreativitasnya melalui penulisan lagu dan produksi, ia kini siap untuk mendefinisikan babak baru sebagai artis solo.

Nama EVAN menangkap dimensi alternatif dari identitasnya dan mewakili esensi dari karya seni musiknya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
