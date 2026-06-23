Tanggapan Pihak Sarwendah Soal Anak-anak Dekat dengan Giorgio Antonio Malah Dipersoalkan

JawaPos.com - Kedekatan anak-anak Sarwendah dengan Giorgio Antonio belakangan mendapat sorotan publik, bahkan dipersoalkan. Salah satu yang mempersoalkannya adalah Ruben Onsu selaku ayah kandung.

Ruben tampak keberatan karena merasa Giorgio Antonio yang tidak ada ikatan darah dengan anak-anaknya namun justru mendapat karpet merah untuk bertemu dengan anak-anaknya. Sementara Ruben Onsu selaku ayah kandung justru merasa dipersulit.

Kedekatan anak-anak dengan orang di sekeliling Sarwendah disoal, Chris Sam Siwu selaku kuasa hukum kebingungan. Menurutnya, termasuk hal baik apabila anak-anak Sarwendah mendapat limpahan cinta dan kasih sayang dari orang-orang di sekelilingnya.

"Mana yang lebih jadi masalah, anak-anak kita dibenci orang atau anak-anak kita disayang orang? Kalau yang dipermasalahkan anak kita disayang sama orang, logikanya di mana?" ujar Chris Sam Siwu di bilangan Menteng Jakarta Pusat, Selasa (23/6).

Secara terpisah, pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, mempertanyakan Giorgio Antonio terlalu dekat dengan anak-anak padahal belum ada ikatan suami istri.

Menurut Minola, kedekatan anak-anak dengan Giorgio Antonio atau kedekatan Sarwendah dengan pacar barunya tidak baik karena bisa memberikan pengaruh negatif.

"Haknya dia (Sarwendah) untuk bersama dengan laki-laki lain. Betul itu memang haknya dia. Tapi ada batasannya dong karena belum ada ikatan. Jangan sampai kebersamaan itu menjadi sesuatu yang memberikan efek psikologis yang nggak baik bagi pertumbuhan anak," sentil Minola Sebayang.

Permasalahan antara Sarwendah dan Ruben Onsu memuncak sejak beberapa waktu belakangan. Konflik antara mereka mengemuka ke hadapan publik secara 'telanjang'.