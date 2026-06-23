Sarwendah Ternyata Lebih Dulu Bikin Aduan ke KPAI Sebelum Ruben Onsu

Artis Sarwendah. (Instagram; sarwendah29)
JawaPos.com - Ruben Onsu telah membuat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan tiga poin penting pada Senin (22/6) kemarin. Pengaduan tersebut terkait masalah pengasuhan hingga dugaan eksploitasi anak.
Sebelum Ruben Onsu membuat pengaduan, Sarwendah ternyata diam-diam lebih dulu membuat aduan ke KPAI yang diawali melalui sebuah surat. Hal itu dinyatakan kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu, di hadapan awak media.
"Sebenarnya kami sudah mengirimkan surat ke KPAI tertanggal 21 Juni 2026 dengan agenda meminta audiensi. Lalu kami melakukan pengaduan di KPAI pada 22 Juni 2026 pukul 10.00 WIB," kata Chris Sam Siwu saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/6).
Dia mengaku, pihak Sarwendah sengaja bergerak secara senyap tanpa memberi tahu awak media dan publik terkait pengaduan ke KPAI karena ingin menyelesaikan permasalahan secara internal.
Baca Juga:Tak Ada Ampun Bagi Fariz RM, Penyanyi Syahravi Terancam Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta
"Pengaduan yang kami lakukan ke KPAI dilakukan tanpa mengundang wartawan karena kami berharap permasalahan anak ini dapat diselesaikan secara tertutup. Itu kami lakukan demi kepentingan anak," papat Chris Sam Siwu.
Selain membuat pengaduan ke KPAI, Sarwendah juga melakukan audiensi dan berusaha meminta pandangan serta solusi atau rekomendasi dari Komnas Perempuan. Menurut pengacara Sarwendah, diskusi dengan Komnas Perempuan dinilai sangat tepat mengingat lembaga negara ini berfokus pada masalah perempuan.
"Kami di sini berdiskusi mencari solusi menggunakan hak klien kami sebagai perempuan," papar pengacara Sarwendah.
Dia menganggap, baik KPAI maupun Komnas Perempuan adalah lembaga yang tepat untuk terlibat menangani permasalahan Sarwendah dengan Ruben Onsu agar ada penyelesaian terbaik dengan mengutamakan kepentingan anak.
Chris Sam Siwu menegaskan bahwa permasalahan ini sedang berproses dan tidak ada maksud untuk mencari siapa yang salah dan benar.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!