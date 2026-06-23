Sarwendah Datangi Komnas Perempuan, Pengacara Ruben Onsu Kebingungan

Pengacara Minola Sebayang. (istimewa)
JawaPos.com - Sarwendah bersama kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu, mendatangi Komnas Perempuan yang terletak di bilangan Menteng Jakarta Pusat, Selasa (23/6). Sarwendah datang ke sana dalam rangka berdiskusi untuk mencari solusi terkait permasalahan dengan Ruben Onsu.
Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu kebingungan dengan langkah yang ditempuh pihak Sarwendah, sekalipun mantan personel Cherrybelle punya hak untuk membuat aduan atau curhatan.
"Hak-hak perempuan dalam kapasitas hubungannya dengan Ruben itu apa? Karena hak perempuan ini kan banyak. Hak perempuan sebagai pekerja, hak perempuan sebagai istri, hak perempuan sebagai pengasuh," ujar Minola Sebayang.
Seandainya Sarwendah mengadu terkait masalah pengasuhan anak, Minola memastikan anak-anak tinggal bersamanya. Pengaduan dinilai tidak relevan.
"Kalau misalnya ada hak-hak mantan istri yang diatur oleh undang-undang meskipun sudah ada keputusan perceraian dan sudah ada akta kesepakatan 39 yang mengatur haknya dia sebagai mantan, nggak apa-apa kita dengar saja," tuturnya.
Menurut Minola Sebayang, hak-hak Sarwendah selaku perempuan dan ibu sudah diatur dalam akta 39 yang disepakati bersama Ruben Onsu saat terjadi perceraian pada 2024 silam.
"Kalau misalnya ada undang-undangnya, inilah ikatan yang mereka buat, Inilah undang-undang bagi mereka. Jadi haknya sebagai perempuan sudah diatur di situ, kan begitu," ungkap Minola Sebayang.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!