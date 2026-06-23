Sarwendah Datangi Komnas Perempuan, Pengacara Ruben Onsu Kebingungan

JawaPos.com - Sarwendah bersama kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu, mendatangi Komnas Perempuan yang terletak di bilangan Menteng Jakarta Pusat, Selasa (23/6). Sarwendah datang ke sana dalam rangka berdiskusi untuk mencari solusi terkait permasalahan dengan Ruben Onsu.

Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu kebingungan dengan langkah yang ditempuh pihak Sarwendah, sekalipun mantan personel Cherrybelle punya hak untuk membuat aduan atau curhatan.

"Hak-hak perempuan dalam kapasitas hubungannya dengan Ruben itu apa? Karena hak perempuan ini kan banyak. Hak perempuan sebagai pekerja, hak perempuan sebagai istri, hak perempuan sebagai pengasuh," ujar Minola Sebayang.

Seandainya Sarwendah mengadu terkait masalah pengasuhan anak, Minola memastikan anak-anak tinggal bersamanya. Pengaduan dinilai tidak relevan.

"Kalau misalnya ada hak-hak mantan istri yang diatur oleh undang-undang meskipun sudah ada keputusan perceraian dan sudah ada akta kesepakatan 39 yang mengatur haknya dia sebagai mantan, nggak apa-apa kita dengar saja," tuturnya.

Menurut Minola Sebayang, hak-hak Sarwendah selaku perempuan dan ibu sudah diatur dalam akta 39 yang disepakati bersama Ruben Onsu saat terjadi perceraian pada 2024 silam.