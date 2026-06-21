5 Lagu Dangdut yang Cocok untuk Olahraga Senam pada Malam Hari, Bikin Semangat dan Tidak Mudah Lelah

Lagu Rungkad Happy Asmara. (Instagram/happyasmara)
JawaPos.com - Google pada hari ini, Minggu (21/6) menampilkan Doodle yang mengusung tema dangdut sebagai bagian dari perayaan Hari Musik Sedunia.
Doodle tersebut menjadi apreasiasi sekaligus upaya untuk terus memperkenalkan musik dangdut yang merupakan identitas bangsa lebih dikenal lebih luas lagi ke dunia internasional.
Musik dangdut termasuk musik yang sangat lentur bisa digunakan untuk berbagai momen dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dapat digunakan saat melakukan aktivitas olahraga senam atau yang lainnya.
Olahraga senam pada malam hari bisa menjadi pilihan bagi banyak orang yang memiliki aktivitas padat sejak pagi hingga sore. Agar suasana latihan tetap menyenangkan, pemilihan musik dengan tempo cepat dengan energi positif bisa menjadi salah satu faktor penting.
Lagu dangdut dengan irama upbeat bisa menjadi pilihan tepat untuk menemani sesi senam pada malam hari. Perpaduan ketukan gendang yang khas, melodi yang mudah diikuti, serta nuansa ceria dapat membantu menjaga semangat saat melakukan aktivitas olahraga.
Untuk senam malam hari, lagu bertempo cepat dapat digunakan saat pemanasan atau latihan inti. Sementara lagu dengan tempo lebih santai bisa dipilih untuk pendinginan agar tubuh kembali rileks.
Berikut lima lagu dangdut bernuansa upbeat yang cocok digunakan untuk olahraga senam malam hari.
Lagu Rungkad menjadi salah satu lagu dangdut yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Dengan tempo cepat dan aransemen koplo yang energik, lagu ini sering digunakan untuk berbagai aktivitas yang membutuhkan suasana penuh semangat.
Lagu Rungkad memiliki ketukan yang kuat, membuat lagu ini cocok dijadikan pemanasan maupun bagian inti senam. Gerakan aerobik, zumba, hingga senam kreasi akan terasa lebih hidup ketika mengikuti irama lagu ini. Lagu Rungkad untuk olahraga sebaiknya menggunakan versi koplo.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa