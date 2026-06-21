5 Lagu Dangdut yang Cocok untuk Olahraga Senam pada Malam Hari, Bikin Semangat dan Tidak Mudah Lelah

JawaPos.com - Google pada hari ini, Minggu (21/6) menampilkan Doodle yang mengusung tema dangdut sebagai bagian dari perayaan Hari Musik Sedunia.

Doodle tersebut menjadi apreasiasi sekaligus upaya untuk terus memperkenalkan musik dangdut yang merupakan identitas bangsa lebih dikenal lebih luas lagi ke dunia internasional.

Musik dangdut termasuk musik yang sangat lentur bisa digunakan untuk berbagai momen dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dapat digunakan saat melakukan aktivitas olahraga senam atau yang lainnya.

Olahraga senam pada malam hari bisa menjadi pilihan bagi banyak orang yang memiliki aktivitas padat sejak pagi hingga sore. Agar suasana latihan tetap menyenangkan, pemilihan musik dengan tempo cepat dengan energi positif bisa menjadi salah satu faktor penting.

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Lagu dangdut dengan irama upbeat bisa menjadi pilihan tepat untuk menemani sesi senam pada malam hari. Perpaduan ketukan gendang yang khas, melodi yang mudah diikuti, serta nuansa ceria dapat membantu menjaga semangat saat melakukan aktivitas olahraga.

Untuk senam malam hari, lagu bertempo cepat dapat digunakan saat pemanasan atau latihan inti. Sementara lagu dengan tempo lebih santai bisa dipilih untuk pendinginan agar tubuh kembali rileks.

Berikut lima lagu dangdut bernuansa upbeat yang cocok digunakan untuk olahraga senam malam hari.

Rungkad – Happy Asmara Lagu Rungkad menjadi salah satu lagu dangdut yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Dengan tempo cepat dan aransemen koplo yang energik, lagu ini sering digunakan untuk berbagai aktivitas yang membutuhkan suasana penuh semangat.