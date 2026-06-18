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Shafa Nadia
Jumat, 19 Juni 2026 | 05.10 WIB

Enau Berbagi Kenangan di Ngamen Intim Sesi Potret

Enau dan Ari Lesmana menutup tur Ngamen Intim Sesi Potret di Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu (11/6). (Enau) - Image

Enau dan Ari Lesmana menutup tur Ngamen Intim Sesi Potret di Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu (11/6). (Enau)

JawaPos.ocm - Perjalanan promosi lagu fenomenal Enau dan Ari Lesmana, yakni Sesi Potret resmi berakhir. Setelah melanglangbuana ke Cirebon, Tasikmalaya, dan Bandung, Enau menutup tur di Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu (11/6). 

“Terima kasih untuk suara merdu dan sambutan hangat kalian semua yang hadir di tur empat kota tersebut. Itu sangat berarti buat saya,” kata Enau lewat keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos

Pemilik nama asli Putra Lesmana itu menuturkan bahwa setiap kota memberikan kenangan hangat dan kesan manis untuknya. “Antusiasnya tinggi sampai kapasitas venue tidak mampu menampung seluruh pengunjung," jelas dia.

Sesi Potret tak pernah gagal membangun sisi emosional pendengar lewat kedalaman lirik. Ratusan pasang mata penonton dan lantunan lirik yang terucap memiliki makna lebih dari sekadar nyanyi bareng. 

Pembawaan dari hati yang dilakukan Enau bikin suasana konser menjadi magis sekaligus mengharukan. “Berbagi kenangan, kerinduan sampai air mata yang menetes, itu semua menjadi bagian dari pengalaman kita bersama,” ujar dia.

Tur Sesi Potret dikemas dengan konsep ngamen intim yang membuat penonton terasa semakin lebih dekat dengan sang musisi. Enau menuturkan, pertunjukan tersebut merupakan bagian dari sebuah perayaan sederhana.

Sebab, Sesi Potret berhasil menyentuh hati dan menjadi soundtrack kehidupan banyak orang. Dan masuk dalam daftar 50 Lagu Terbaik Chart Global Spotify. Sejak dirilis pada 30 Januari lalu, karya tersebut telah diputar lebih dari 32 juta kali di kanal YouTube pribadinya.

“Kalian sudah menjadi bagian penting dari setiap cerita di sepanjang perjalanan yang saya lalui," ucap Enau.

Meski tur Sesi Potret telah berakhir, namun dia mengisyaratkan bakal kembali menemui penggemarnya yang ada di kota-kota lain. “Sampai berjumpa di tur selanjutnya. Sekarang saya pulang dulu, ya ketemu anak dan istriku. Hatur nuhun pisan Jawa Barat,” papar musisi berusia 33 tahun itu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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