Diterpa Isu Cerai, Kerabat Ungkap Cita Citata dan Didi Tengah Fokus Jadi Produser Musik

Pasangan Cita Citata dan Didi Mahardika. (istimewa)
JawaPos.com - Rumah tangga Cita Citata dan Didi Mahardika diisukan retak. Proses perceraian keduanya disebut tengah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Namun, rumor tersebut ditepis sahabat keduanya, Nanda Persada. “Tidak benar itu,” tegas Nanda dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (9/6) malam.
Dia mengklaim bahwa hubungan Cita dan Didi masih berjalan harmonis sampai saat ini. Bahkan, keduanya tengah sibuk melahirkan karya baru dari belakang layar.
“Mereka baik-baik saja. Malah lagi produktif bareng di musik, lagi produserin penyanyi,” tutur Nanda.
Nanda menceritakan bahwa kabar burung tersebut sempat membuat kedua sahabatnya syok. Sebab, tidak sedikit orang yang mengonfirmasi hal tersebut.
“Awalnya biasa saja, tapi pas saudara dan teman-teman pada konfirmasi kaget juga ternyata ramai. Menyayangkan berita hoax dikonsumsi orang-orang,” ujar Nanda.
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Nanda tak memungkiri, isu tersebut merugikan nama baik Cita dan Didi. Namun, sampai saat ini, dia memastikan bahwa mereka belum berencana membawa perkara tersebut ke jalur hukum.
Di sisi lain, Humas PA Jakarta Selatan Dede Rika Hasanah juga membantah, perkara cerai Cita dan Didi bergulir di lembaganya. Cita dan Didi telah membina rumah tangga sejak 9 Juli 2022.
“Sudah dicek di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kami, tapi atas nama tersebut tidak ditemukan terkait cerai,” tegas Dede.
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