Kata Jennifer Coppen Setelah Sah Menjadi Istri dari Justin Hubner

Jennifer Coppen dan Justin Hubner. (istimewa)
JawaPos.com - Justin Hubner dan Jennifer Coppen kini telah sah menjadi pasangan suami-istri. Mereka melaksanakan prosesi akad nikah yang sakral di Bali pada Jumat (12/6).
Setelah resmi menjadi istri dari Justin Hubner, Jennifer Coppen mengungkapkan kebahagiaannya. Dia mengaku senang sekaligus bersyukur semua rangkaian pernikahan berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti.
Dia pun mengungkapkan alasan kenapa mau menikah dengan pemain sepak bola profesional Justin Hubner yang lahir di Belanda pada 22 tahun silam tersebut. Menurut Jennifer, ia mau menikah lagi dengannya setelah menemukan titik kesamaan.
"Kami berdua memiliki visi yang sama, yaitu mencintai untuk bersatu dalam pernikahan," kata Jennifer Coppen dalam keterangan tertulis Bride Story kepada JawaPos.com.
Menurutnya, Justin Hubner serius membangun hubungan spesial dengannya, ditunjukkan melakukan lamaran romantis di Belanda dan kemudian menikah di Bali karena sudah merasa waktunya untuk dia membangun mahligai rumah tangga.
"Justin selalu menginginkan keluarga, dan saat bertemu dengan saya dan Kamari, dia merasa sangat nyaman dan jatuh cinta," beber Jennifer Coppen.
Sang aktris ingin mahligai rumah tangganya bersama Justin Hubner langgeng. Jennifer menaruh harapan besar pernikahan keduanya ini menjadi yang terakhir kalinya.
"Tidak peduli tentang apa yang orang katakan, karena pada akhirnya tujuan kami adalah bersama untuk selamanya," ungkap Jennifer Coppen.
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