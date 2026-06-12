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Abdul Rahman
Sabtu, 13 Juni 2026 | 01.27 WIB

Sah! Justin Hubner- Jennifer Coppen Resmi Jadi Pasangan Suami-istri

Justin Hubner dan Jennifer Coppen menikah. (istimewa) - Image

Justin Hubner dan Jennifer Coppen menikah. (istimewa)

JawaPos.com - Pernikahan pemain sepak bola Justin Hubner dan artis Jennifer Coppen digelar di Tirtha Bali Uluwatu, Bali, pada hari ini, Jumat (12/6). Acara pernikahan mereka digelar dengan dihadiri keluarga, kerabat, dan sejumlah sahabat dekat mereka.

Kabar pernikahan tersebut dikabarkan sejumlah sahabat melalui unggahan di akun media sosial. Salah satu yang turut mengunggah momen pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner adalah selebgram Ruce Nuenda.

"Sah," tulisnya sembari mengunggah foto pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner.

Ruce Nuenda sengaja datang ke Bali untuk menghadiri acara pernikahan sang sahabat. Momen itu sekaligus dimanfaatkannya untuk liburan ke Pulau Dewata.

Sejumlah foto momen pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner kini tersebar di media sosial, termasuk di TikTok. Pasangan beda profesi tersebut terlihat mengenakan baju pengantin warna putih di acara akad nikah.

Jennifer Coppen mengenakan gaun pengantin warna putih, dipadukan dengan rok batik. Sementara Justin Hubner terlihat tampan dan gagah dengan mengenakan beskap.

Pernikahan mereka digelar secara Islam mengingat Justin Hubner telah memutuskan menjadi mualaf sebelum menikah dengan Jennifer Coppen.

Justin Hubner- Jennifer Coppen resmi jadi pasangan suami-istri. (istimewa)

Pasangan ini memperlihatkan buku nikah sebagai bukti bahwa pernikahannya telah sah secara agama dan negara. Momen itu diabadikan sejumlah tamu undangan yang hadir di acara pernikahan.

Netizen turut senang dan mengucapkan selamat atas pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen. Mereka pun mendoakan agar pernikahan ini dilanggengkan sampai maut memisahkan.

"Aaaaa, selamat jen jus, nggak sabar nunggu Kamari kedua. Samawa ya," doa salah satu netizen.

Editor: Abdul Rahman
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