Kata Inul Daratista, Ruben Onsu Seharusnya Diberikan Akses Bertemu Anak-anaknya oleh Sarwendah

JawaPos.com - Permasalahan antara Sarwendah dengan Ruben Onsu menjadi sorotan publik luas sejak beberapa waktu belakangan. Permasalahan mereka yang viral di media sosial mengundang kontroversi hingga membuat sejumlah pihak ikut berkomentar.

Penyanyi dangdut Inul Daratista menyampaikan pandangannya terkait konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah yang akar permasalahan terkait masalah pengasuhan anak.

Inul Daratista berpandangan, sebagai ayah kandung, Ruben Onsu seharusnya diberikan akses atau diberi keleluasaan untuk bertemu dengan anak-anaknya oleh Sarwendah.

"Aku tahu Ruben, bukan bermaksud berpihak ya, aku tahu Ruben seperti apa, hebatnya dia menjadi seorang laki-laki seperti apa aku tahu," ujar Inul Daratista.

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Penyanyi yang melejit ke pentas musik nasional lewat Goyang Ngebor berharap Sarwendah dan Ruben Onsu bisa bertemu untuk menyelesaikan permasalahan secara dewasa. Karena hanya mereka berdua yang bisa menyelesaikan permasalahan supaya tidak terus berlanjut ke depannya.

"Masalah ini seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan oleh mereka berdua," ungkapnya.

Lebih lanjut Inul Daratista menyatakan, Sarwendah dan Ruben Onsu seharusnya belajar dari kasus yang sempat dialami oleh Maia Estianty dan Ahmad Dhani pada masa lalu.

"Kita lihat sosok Bunda Maia seperti apa sama Mas Dhani. Insya Allah kalau anak sudah besar, sudah dewasa, pasti anak akan mencari orang tuanya," kata Inul Daratista.