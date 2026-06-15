Sarwendah Mengalami Dampak Besar dari Aksi Pemboikotan Netizen

Sarwendah. (Instagram: sarwendah29)
JawaPos.com - Sarwendah dikabarkan mengalami dampak yang sangat besar akibat aksi pemboikotan dari netizen di dunia maya yang sempat berhembus cukup kencang, sejak beberapa waktu belakangan.
Aksi pemboikotan digemakan netizen di media sosial buntut atas pernyataan kasar Sarwendah diduga dialamatkan kepada mantan suaminya, Ruben Onsu, saat melakukan siaran langsung atau live bersama kekasihnya, Giorgio Antonio.
Nanda Persada selaku mantan manajer Sarwendah mengakui dampak pemboikotan yang digemakan netizen membawa dampak yang sangat besar terhadap Sarwendah.
"Yang paling berat kalau netizen bilang boikot. Boikot itu dibaca oleh pihak brand, perusahaan-perusahaan. Aku sedih sih melihat Wenda kayak gini dengan segala kekurangan dan kelebihan dia kalau sampai dia nggak bisa kerja lagi, live nggak jalan. Kasihan," ungkap Nanda Persada.
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Sarwendah mengalami kerugian sangat besar jika sampai tidak bisa melakukan live di media sosial atau siaran langsung dirinya ditolak oleh para pengguna media sosial.
Menurut Nanda Persada, aksi boikot yang sempat digemakan netizen juga dapat mengganggu aktivitas bisnis Sarwendah.
"Kalau bisnisnya sampai nggak jalan, kasihan. Aku masih berharap dia bisa pulih lagi. Pintar-pintar jaga perasaan, jangan melakukan hal yang kontroversi lagi," saran Nanda Persada.
Lebih lanjut, permintaan maaf Sarwendah yang dinilai tidak tulus oleh netizen juga membawa dampak yang tidak sepele dalam amatan Nanda Persada. Permintaan maaf tersebut justru semakin membuat aksi yang dilakukan Sarwendah jadi semakin blunder.
"Minta maaf nggak tulus, nggak langsung minta maaf ke yang bersangkutan, itu malah dinilai negatif. Seharusnya akui saja kalau memang salah, jangan setengah-setengah," tuturnya.
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