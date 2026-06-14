Ruben Onsu Sambut Baik Keinginan Sarwendah untuk Bertemu

JawaPos.com - Ketegangan antara Sarwendah dengan Ruben Onsu yang dipicu oleh masalah pengasuhan anak, nafkah anak, hingga harta bersama, sempat sangat meruncing sejak beberapa waktu belakangan.

Retaknya hubungan mantan suami istri tersebut ada potensi akan membaik setelah adanya permintaan untuk bertemu dan menjalin komunikasi yang diinisiasi oleh pihak Sarwendah terhadap Ruben Onsu.

Terkait ajakan untuk bertemu oleh pihak Sarwendah, Ruben Onsu menyambut positif ajakan tersebut. Ruben mengaku siap untuk bertemu dan berdiskusi untuk kebaikan kedua belah pihak.

"Saya sudah diskusi sama Bang Minola dari tanggalnya. Untuk tanggal pertemuan Bang Minola bisa, tapi saya nggak bisa," kata Ruben Onsu saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Ruben memberikan apresiasi atas inisiasi dari pihak Sarwendah untuk melakukan pertemuan. Dia pun berharap ini dapat menjadi langkah awal untuk mengakhiri permasalahan yang diselesaikan secara kekeluargaan.

"Alhamdulillah saya senang dengan rencana untuk ngobrol, berdiskusi. Mudah-mudahan ada titik terang" harap Ruben Onsu.

Sementara itu, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu membenarkan adanya surat dilayangkan pengacara Sarwendah untuk melakukan pertemuan dan menjalin komunikasi.

Surat tersebut sudah diterimanya namun jadwal pertemuan masih dibicarakan lebih lanjut mengingat Ruben Onsu akan melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci dalam waktu dekat.