Kondisi Membaik, Haji Bolot Masih Makan Pakai Selang di RS Fatmawati

JawaPos.com - Nurhayati, istri Haji Bolot membenarkan kondisi kesehatan suaminya lebih baik dibandingkan sebelumnya usai mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan, sejak beberapa waktu belakangan.

Meski kondisinya membaik, Haji Bolot belum bisa bicara secara normal mengingat kondisinya masih lemah. Selain itu, komedian senior berusia 84 tahun juga belum bisa mengonsumsi makanan seperti biasanya.

"Makannya pakai selang, belum bisa dilepas. Baba sudah pengen lepas selang sebenarnya, mau minum (dari mulut) katanya," kata Nurhayati.

Keluarga meminta Haji Bolot bersabar untuk sementara waktu supaya kondisi kesehatannya cepat pulih.

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"Kan belum bisa minum, lidahnya diolesin madu biar lemas, itu aja kasihannya. Karena minum belum boleh," ungkap istri Haji Bolot.

Dia senang dan bersyukur banyak orang yang sayang kepada suaminya. Ada banyak teman Haji Bolot datang menjenguk sejak ia mendapat perawatan di rumah sakit.

"Alhamdulillah Bapak Wakil Gubernur Jakarta Haji Rano Karno sama teman-teman itu banyak yang datang. Pihak rumah sakit sampai bilang, jangan banyak-banyak dulu katanya," ungkapnya.

Selain khawatir bakal menularkan bakteri atau virus, kedatangan teman-teman yang terlalu banyak menjenguk Haji Bolot di rumah sakit juga mengganggu jam istirahatnya.