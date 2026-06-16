Rico Ceper Datangi Rumah Haji Bolot Saat Beredar Kabar Meninggal Dunia

JawaPos.com - Haji Bolot mendapat perawatan intensif di rumah sakit sejak 28 Mei 2026 usai mengalami serangan jantung. Kini, komedian senior tersebut ditangani oleh dokter dari RS Fatmawati Jakarta Selatan.

Saat sedang mendapat perawatan, pada Jumat lalu, tiba-tiba beredar kabar melalui sejumlah grup WhatsApp dan media sosial perihal Haji Bolot meninggal dunia. Hal itu membuat presenter Rico Ceper sangat terkejut.

Dia terkejut karena sebelum isu itu beredar, Rico baru saja berbincang dengan anak Haji Bolot dan keluarganya untuk menanyakan kondisi kesehatannya. Kebetulan, rumah mereka hanya berjarak sekitar 1 kilometer.

"Baru sampai rumah, buka handphone, beredar innalillahi wainnailaihi rojiun. Ada yang copy paste di WhatsApp grup (Haji Bolot meninggal). Wah, ini kapan meninggalnya? Saya baru dari rumahnya," kata Rico Ceper heran dengan kabar yang beredar.

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Rico Ceper sempat membantah perihal kabar duka tersebut di beberapa grup. Pasalnya, ia baru saja pulang dari rumah Haji Bolot. "Terus saya mikir gini, jangan-jangan pas gua pulang, almarhum di rumah sakit baru dapat kabar," ceritanya.

Untuk memastikannya, Rico Ceper kembali datang ke rumah Haji Bolot. Dari sana, diketahui secara pasti bahwa kabar komedian senior meninggal dunia merupakan informasi yang tidak benar alias hoaks.

"Saya juga bantu klarifikasi bahwa ini tidak benar. keluarganya lagi doain, lagi usaha, ikhtiar, jangan digosipin yang aneh-aneh gitu. Keluarganya menyesalkan sekali (ada kabar hoaks)," ungkapnya.

Rico Ceper meminta jangan ada lagi informasi hoaks disebarkan pihak tak bertanggung jawab tentang Haji Bolot. Dia pun mendoakan agar Haji Bolot cepat sembuh sehingga bisa kembali lagi ke dunia hiburan yang telah membesarkan namanya.