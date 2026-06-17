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Abdul Rahman
Rabu, 17 Juni 2026 | 17.24 WIB

Istri Ceritakan Detik-detik Haji Bolot Drop hingga Dilarikan ke Rumah Sakit Akibat Alami Serangan Jantung

Komedian Haji Bolot. (Instagram: babeh.haji.bolot) - Image

Komedian Haji Bolot. (Instagram: babeh.haji.bolot)

JawaPos.com - Nurhayati selaku istri menceritakan momen saat komedian senior Haji Bolot mengalami drop hingga harus dilarikan ke rumah sakit di momen Lebaran Idul Adha 2026.

Nurhayati bercerita, Haji Bolot sudah mulai kurang enak badan sejak malam Hari Raya Idul Adha. 

"Pas malam takbiran sudah sakit, biasanya Baba kalau sakit dikerokin gitu. Terus pas Hari Raya dia mau lihat kurban. Alhamdulillah sama anak-anak dibawa ke masjid pakai mobil, masih kuat," cerita Nurhayati.

Kondisi kesehatan Haji Bolot pada saat itu sebnarnya sudah cukup baik. Selain dikerok, ia juga dipijat dan mengonsumsi obat herbal untuk mengatasi permasalahan masuk angin.

"Itu sudah mendingan. Pas malamnya dia minta dikerok lagi. 'kok mau sikerok mulu pak? Ini sudah terasa nih, gitu. Kita telepon Wahyu (asisten) minta langsung diantar ke rumah sakit," ceritanya.

Sejak dibawa ke rumah sakit, kondisi kesehatan Haji Bolot dalam keadaan menurun." Iya, Baba langsung ngedrop," katanya.

Nurhayati sedih suaminya jatuh sakit disaat kondisinya juga dalam keadaan kurang baik. Sekitar satu minggu sebelumnya, Nurhayati yang lebih dulu jatuh sakit.

"Makanya kata saya, 'Ya Allah kok barengan.' Jadi anak-anak yang ngurusin gitu. Pas sudah agak enakan, Mak Haji juga ngelihat juga ke sono (rumah sakit). Itu masih belum sadar," katanya.

Dia pun dikabari oleh anaknya bahwa Haji Bolot mengalami serangan jantung. Nurhayati cukup kaget karena selama ini komedian berusia 84 tahun tersebut jarang sekali sakit.

Editor: Abdul Rahman
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