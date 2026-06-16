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Abdul Rahman
Rabu, 17 Juni 2026 | 00.11 WIB

Istri Akui Haji Bolot Sempat Tak Sadarkan Diri Selama 2 Hari

Penampakan Haji Bolot saat dijenguk Limbad di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. (Instagram: limbadindonesia) - Image

Penampakan Haji Bolot saat dijenguk Limbad di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. (Instagram: limbadindonesia)

JawaPos.com - Nurhayati, istri dari komedian senior Haji Bolot membenarkan bahwa sang suami sempat tidak sadarkan diri saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Iya sempat (tak sadarkan diri) selama dua hari," ujar Nurhayati di salah satu program televisi.

Setelah mendapat penanganan serius dari dokter, kondisinya kini jadi lebih baik. Haji Bolot jadi sadar dan bisa menggerakkan bagian tubuhnya meski kondisinya masih lemah.

Kondisi Haji Bolot yang secara perlahan membaik membuatnya dipindahkan dari ruang ICU ke ruang ICCU agar dapat ditangani permasalahan jantung yang sempat dialaminya pada momen Lebaran Idul Adha 2026.

"Sekarang sudah di ruang ICCU. Alhamdulillah sudah ada respons," kata Nurhayati.

Haji Bolot masuk rumah sakit pada 28 Mei 2026. Awalnya, ia dirawat di salah satu rumah sakit di bilangan Bintaro. Berhubung peralatan di sana kurang lengkap, akhirnya Haji Bolot dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan.

Selama berada di rumah sakit, Haji Bolot dijenguk oleh banyak teman sesama publik figur. Beberapa di antaranya yaitu Jarwo Kwat, Rano Karno, Bopak Castello, Haji Malih, Rico Ceper, dll.

Haji Bolot selama ini dikenal publik luas sebagai aktor dan komedian yang kerap tampil di berbagai program televisi. Saat melawak, ia berakting sebagai pria tunarungu yang hanya bisa mendengar apabila berhubungan dengan wanita, uang, dan makanan.

Dalam sejumlah kesempatan setiap kali tampil melawak, Haji Bolot kerap ditemani temannya, Malih Tong Tong.

Editor: Abdul Rahman
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