Siap-siap, Red Velvet akan Gelar Fan-Con 2026 Bertajuk A Day in Red & Velvet

Red Velvet. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Telah lama berkecimpung di dunia musik Korea girlgrup Red Velvet akan gelar fan con yang pastinya telah ditunggu penggemarnya.
Dilansir dari Soompi, Selasa (16/6), comeback yang akan dilakukan pada Agustus mendatang juga telah menuai antusiasme tersendiri.
Rencana untuk fan-con dalam rangka perayaan bersama para penggemar, juga telah dirancang dengan sangat indah
Tanggal 15 Juni, grup tersebut merilis poster yang mengumumkan jadwal untuk FAN-CON Red Velvet 2026 ‘A Day in Red & Velvet.’
Tentunya poster bernuansa biru langit disertai ornament kecil itu, memikat perhatian penggemar yang tak sabar.
Nantinya fan-con akan digelar di Hwajeong Tiger Dome Universitas Korea pada tanggal 1 Agustus pukul 18.00 KST dan 2 Agustus pukul 16.00 KST.
Menjadi perhatian, hari pertama acara tersebut jatuh pada tanggal 1 Agustus, yang berarti hari jadi debut Red Velvet.
Hal ini menjadikannya momen yang sangat bermakna karena grup tersebut merayakan ulang tahun debut ke-12 bersama para penggemar.
Nantinya tiket akan tersedia melalui Melon Ticket, untuk pra-penjualan klub penggemar Korea akan dimulai pada tanggal 18 Juni pukul 20.00 KST.
Diikuti oleh prapenjualan tiket untuk anggota fan club global pada tanggal 22 Juni pukul 20.00 KST, kemudian kalangan umum akan dibuka pada tanggal 23 Juni pukul 20.00 KST.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!