Siap-siap, Red Velvet akan Gelar Fan-Con 2026 Bertajuk A Day in Red & Velvet

JawaPos.com – Telah lama berkecimpung di dunia musik Korea girlgrup Red Velvet akan gelar fan con yang pastinya telah ditunggu penggemarnya.

Dilansir dari Soompi, Selasa (16/6), comeback yang akan dilakukan pada Agustus mendatang juga telah menuai antusiasme tersendiri.

Rencana untuk fan-con dalam rangka perayaan bersama para penggemar, juga telah dirancang dengan sangat indah

Tanggal 15 Juni, grup tersebut merilis poster yang mengumumkan jadwal untuk FAN-CON Red Velvet 2026 ‘A Day in Red & Velvet.’

Tentunya poster bernuansa biru langit disertai ornament kecil itu, memikat perhatian penggemar yang tak sabar.

Nantinya fan-con akan digelar di Hwajeong Tiger Dome Universitas Korea pada tanggal 1 Agustus pukul 18.00 KST dan 2 Agustus pukul 16.00 KST.

Menjadi perhatian, hari pertama acara tersebut jatuh pada tanggal 1 Agustus, yang berarti hari jadi debut Red Velvet.

Hal ini menjadikannya momen yang sangat bermakna karena grup tersebut merayakan ulang tahun debut ke-12 bersama para penggemar.

Nantinya tiket akan tersedia melalui Melon Ticket, untuk pra-penjualan klub penggemar Korea akan dimulai pada tanggal 18 Juni pukul 20.00 KST.