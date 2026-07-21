Comeback Red Velvet Semakin Dekat, Joy Tampilkan Visual Cerah di 'Velvet Summer'

joy redvelvet (x @RVsmtown)
JawaPos.com - Joy menarik perhatian penggemar dengan membagikan sederet foto teaser terbaru melalui media sosial pribadinya pada 20 Juli.
Dikutip dari Soompi, unggahan tersebut menjadi bagian dari promosi mini album terbaru Red Velvet bertajuk "Velvet Summer", yang akan menandai comeback grup pada awal Agustus.
Joy tampil dengan latar pantai yang cerah dan laut berwarna biru, menghadirkan nuansa musim panas yang menyegarkan.
Berpose bersama papan selancar, ia memancarkan energi ceria dan santai yang selaras dengan konsep album terbaru Red Velvet.
Penampilan Joy semakin mencuri perhatian berkat gaya busananya yang kasual namun penuh pesona.
Ia mengenakan atasan berwarna kuning yang dipadukan dengan hot pants, menampilkan gaya musim panas yang sederhana sekaligus memperkuat konsep segar yang diusung dalam teaser tersebut.
Selain visual, ekspresi natural dan aura ceria Joy berhasil melengkapi suasana pantai yang hangat.
Kombinasi tersebut membuat banyak penggemar semakin penasaran dengan konsep musik dan penampilan yang akan disuguhkan Red Velvet pada comeback kali ini.
Mini album "Velvet Summer" dijadwalkan dirilis pada 3 Agustus, menandai kembalinya Red Velvet setelah penantian para penggemar.
Sejak pengumuman comeback, grup ini terus membagikan berbagai materi promosi yang semakin meningkatkan ekspektasi terhadap rilisan terbaru mereka.
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