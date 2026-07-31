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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 16.21 WIB

Jelang Comeback, Red Velvet Bocorkan Penampilan Perdana "Surfin Boy" 

redvelvet (x @rvelites)

 

JawaPos.com – Red Velvet memberikan kejutan spesial bagi para penggemarnya dengan menampilkan lagu terbaru mereka, "Surfin Boy", untuk pertama kalinya di atas panggung.
 
Penampilan perdana tersebut akan berlangsung dalam fan concert "A Day in Red & Velvet" yang digelar di Hwajung Gymnasium, Korea University, Seoul, mulai 31 Juli hingga 2 Agustus, sekaligus menjadi pemanasan menjelang comeback penuh grup.
 
Dilansir dari dispatch, "Surfin Boy" merupakan lagu utama dari mini album terbaru "Velvet Summer" yang dijadwalkan rilis pada 3 Agustus.
 
Lagu ini menawarkan nuansa musim panas yang segar melalui perpaduan aransemen yang ringan, sentuhan melodi yang dreamy, serta harmoni vokal khas Red Velvet yang menjadi daya tarik utama.
 
Keistimewaan lagu ini semakin terasa karena Joy dipercaya menulis liriknya seorang diri. Lirik "Surfin Boy" menggambarkan kisah dua insan yang menciptakan kenangan baru bersama di tengah musim panas, sembari mengenang momen-momen paling hangat yang pernah mereka lalui.
 
Tak hanya musik, koreografi "Surfin Boy" juga dirancang untuk memperkuat atmosfer musim panas.
 
Red Velvet berkolaborasi dengan para penari latar untuk menampilkan gerakan yang santai namun penuh energi.
 
Pada bagian chorus, grup ini turut memasukkan gerakan ikonik yang terinspirasi dari salam tradisional Hawaii, "Shaka", sehingga memberikan sentuhan unik pada penampilan mereka.
 
Fan concert ini menjadi momen yang paling dinantikan oleh ReVeluv, karena menjadi kesempatan pertama menyaksikan penampilan langsung lagu baru sebelum album resmi dirilis.
 
Dengan konsep musim panas yang ceria dan penampilan perdana "Surfin Boy", Red Velvet siap membuka era baru "Velvet Summer" dengan penuh semangat dan pesona khas mereka.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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