ReVeluv Siap-Siap! Red Velvet Hadirkan Light Stick Baru Berbentuk Kue Cupcake

girl group redvelvet (z @popbase)

JawaPos.com – Kabar bahagia untuk ReVeluv. Girl group dari SM Entertainment itu resmi memperlihatkan tampilan perdana Official Light Stick Version 2 yang hadir dengan konsep baru.

Desain terbarunya langsung disambut antusias oleh para penggemar karena tampil lebih manis dan unik dibandingkan versi sebelumnya.

Dikutip dari Soompi pada 8 Juli, Red Velvet merilis teaser resmi light stick generasi kedua melalui media sosial mereka.

Meski baru sebatas cuplikan, penampilannya sukses membuat para penggemar antusias.

Banyak yang memuji desain baru tersebut karena dinilai mampu merepresentasikan identitas Red Velvet yang ceria dan penuh warna.

Salah satu perubahan paling mencolok terlihat pada bentuk light stick yang kini menyerupai cupcake.

Konsep tersebut memberikan kesan elegan, sehingga tampil berbeda dari desain pertama yang telah lama dikenal oleh para penggemar.

Detail menarik lainnya terdapat pada bagian atas light stick. Logo khas "RV" ditempatkan di puncaknya, menyerupai hiasan ceri di atas cupcake.

Perpaduan bentuk, warna, dan elemen dekoratif itu membuat light stick terbaru Red Velvet terlihat semakin estetik dan memiliki ciri khas tersendiri.

Tak butuh waktu lama, desain tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Banyak ReVeluv yang mengaku jatuh hati pada konsep barunya dan menilai desain cupcake sangat sesuai dengan konsep "Red" yang identik dengan nuansa manis, cerah, dan penuh kejutan.

Official Light Stick Version 2 juga semakin meningkatkan antusiasme penggemar menjelang berbagai aktivitas Red Velvet.

Light stick baru ini diprediksi akan menciptakan pemandangan yang lebih meriah saat lautan cahaya merah muda memenuhi venue pertunjukan.

Hingga kini, SM Entertainment masih belum mengungkap jadwal penjualan, harga resmi, maupun spesifikasi lengkap dari light stick tersebut.

Meski begitu, banyak ReVeluv yang sudah tidak sabar untuk segera menambahkannya ke dalam koleksi merchandise sekaligus membawanya untuk mendukung Red Velvet di konser berikutnya.

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