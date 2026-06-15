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Abdul Rahman
Senin, 15 Juni 2026 | 16.09 WIB

Heboh Isu KDRT hingga Tak Beri Nafkah Istri, Evan Marvino Sebut Keluarga Uffri Datun Nitami Mendukungnya 

Aktor Evan Marvino. (Instagram: evanmarvino) - Image

Aktor Evan Marvino. (Instagram: evanmarvino)

JawaPos.com - Pernyataan selebgram Uffri Datun Nitami bahwa suaminya aktor Evan Marvino melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan nyaris tidak pernah memberikan nafkah istri selama 5 tahun masa pernikahan menjadi sorotan publik.

Terkait pengakuan Uffri Datun Nitami tersebut, Evan Marvino memberikan bantahan. Dia menyebut apa yang diungkapkan istrinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Evan Marvino mengaku, keluarga Uffri Datun Nitami memberikan dukungan kepada dirinya karena mereka yakin ia tidak melakukan KDRT sebagaimana dituduhkan oleh Uffri.

"Saya sudah jelaskan semua kejadian sebenarnya secara detail kepada pihak keluarga istri karena menurut saya, saya tidak perlu menjelaskan secara detail semua perkara ini di ruang publik," ujar Evan Marvino dalam unggahannya di Instagram.

Dukungan keluarga Uffri Datun Nitami terhadap Evan Marvino terjadi setelah diceritakan seperti situasi yang sebenarnya terjadi. Menurut sang aktor, apa yang diungkapkan Uffri terlalu dilebih-lebihkan sehingga melenceng dari fakta yang sebenarnya.

"Coba pikir secara logika, orang tua mana yang nggak marah dan bahkan bisa menjadi kalap mendengar anak perempuanya, di-KDRT, diselingkuhi, tidak diberi nafkah selama menikah, bahkan terkena penyakit menular (menurut dugaan). Tapi, kenapa mereka semua ada dibarisan ku?" aku Evan Marvino.

Dia mengaku enggan untuk membongkar fakta yang sebenarnya ke publik karena tidak mau membuka aib istri. Evan Marvino tidak masalah namanya jelek di mata publik selama ia mampu menjaga rahasia istri.

"Saya diam karena saya tidak mau mengumbar AIB istri saya sedikit pun. Saya akan tetap jaga nama baik dia. Biar saya hancur di cerita orang lain. Saya tidak kalah dengan hancurnya nama baik saya, saya tidak kalah dengan hujatan kalian," katanya.

Editor: Abdul Rahman
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