Aktor Evan Marvino Bantah Tuduhan Melakukan KDRT hingga Tak Nafkahi Uffri Datun Nitami Selama 5 Tahun Pernikahan

JawaPos.com - Pengakuan selebgram Uffri Datun Nitami bahwa ia menjadi korban KDRT dari aktor Evan Marvino viral di media sosial dan menjadi pusat perhatian publik luas.

Tak hanya itu, selebgram asal Aceh juga mengaku nyaris tidak pernah mendapatkan nafkah dirinya sebagai seorang istri selama 5 tahun usia pernikahan. Uffri Datun Nitami menuntut nafkah kepada Evan Marvino namun yang dia dapat justru diceraikan sang suami.

Terkait pengakuan sang istri, Evan Marvino melayangkan bantahan melalui pernyataan di akun Instagram pribadinya. Dia membantah telah melakukan KDRT hingga tidak memberikan nafkah kepada Uffri Datun Nitami selama masa pernikahan.

"Banyak cerita yang dilebih-lebihkan dan nggak masuk akal," ujar Evan Marvino.

Meski begitu, dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait fakta yang sebenarnya terjadi dalam versi dirinya.

Meski Uffri Datun Nitami menyerangnya dengan pernyataan yang cukup serius, menudingnya melakukan KDRT hingga tidak memberikan nafkah istri, sang aktor mengaku tidak mau melakukan serangan balik dengan dalih tidak mau membuka aibnya.

"Saya diam karena saya tidak mau mengumbar aib istri saya sedikit pun. Saya akan tetap jaga nama baik dia. Biar saya hancur di cerita orang lain. Saya tidak kalah dengan hancurnya nama baik saya, saya tidak kalah dengan hujatan kalian," ujarnya.

Dia mengaku sangat sedih ditinggal Uffri Datun Nitami dan anaknya. Dia kini tinggal sendirian di rumah dan menangis meratapi nasib.