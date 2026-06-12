5 Tahun Pernikahan, Selebgram Uffri Datun Nitami Nyaris Tidak Mendapat Nafkah dari Suami

JawaPos.com - Pengakuan selebgram Uffri Datun Nitami bahwa ia beberapa kali mendapat kekerasan fisik dari suaminya aktor Evan Marvino viral di media sosial mendapat atensi publik secara luas.

Masalah yang diviralkan oleh Uffri Datun Nitami melalui unggahan di akun media sosialnya ini semakin menyedot perhatian karena perempuan asal Aceh itu mengaku nyaris tidak pernah mendapatkan nafkah selama sekitar 5 tahun usia pernikahan.

"Kalau boleh jujur ini nafkah yang baru saya terima beberapa bulan belakangan ini, setelah 5 tahun pernikahan kita saya tidak pernah mendapatkan hak saya sendiri (nafkah istri )," ujar Uffri Datun Nitami.

Menurut selebgram dengan jumlah followers mencapai 416 ribu, Evan Marvino tidak memberikan nafkah kepada dirinya dengan alasan ia memiliki penghasilan sendiri.

"Dengan alih-alih, 'kamu kan punya uang sendiri'," ungkap Uffri Datun Nitami.

Beberapa bulan belakangan, Uffri bersikeras memperjuangkan apa yang menjadi haknya meminta nafkah istri. Dia melakukan hal itu karena Evan Marvino terkesan lebih peduli pada orang tuanya dibandingkan dengan dirinya sebagai istri.

Uffri Datun Nitami memastikan tidak melarang suaminya berbuat baik kepada orang tuanya. Dengan catatan, apa yang menjadi haknya sebagai istri dipenuhi.