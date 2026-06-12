Ditagih Nafkah Bulanan, Aktor Evan Marvino Lakukan KDRT Terhadap Istrinya, Uffri Datun Nitami

JawaPos.com - Aktor Evan Marvino diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, Uffri Datun Nitami. Kabar tersebut diungkap selebgram asal Aceh itu melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Uffri Datun Nitami mengatakan, dirinya mengalami KDRT dari suaminya bukan satu kal saja, tapi beberapa kali. Puncaknya terjadi pada 9 Juni 2026 dimana Evan Marvino menyerangnya dengan menggunakan benda yang ada di rumah ke bagian penting pada tubuhnya.

Diceritakan Uffri Datun Nitami, Evan Marvino memukulinya dengan menggunakan kursi dan kipas angin. Amukan itu nyaris mengenai bagian kepala.

"Izinkan saya menumpahkan segala rasa kekecewaan saya kepada suami saya. Yang dimana suami saya sudah beberapa kali melakukan kekerasan kepada saya," ungkap Uffri Datun Nitami.

"Kipas angin dan kursi ini bikin saya trauma sekali malam itu. Kursi melayang hampir kena kepala saya tapi tertekis oleh tangan saya. Kipas angin yang dilayangkan ke saya tapi tidak kena," imbuhnya.

Tak hanya itu, Uffri Datun Nitami juga mengaku sempat didorong dan diseret oleh suaminya dengan disertai amukan yang mengerikan.

"Saya didorong dari kasur diseret dengan amukan yang begitu saya takutkan. Anak pertama saya (Hawa) melihat semua kejadian malam itu," ceritanya.

Evan Marvino melakukan KDRT hanya karena Uffri Datun Nitami meminta nafkah bulanan yang nyaris tidak pernah diberikannya selama masa pernikahan dengan dalih sang selebgram punya penghasilan sendiri.

"Kenapa dia marah segitu hebatnya? Karena beberapa hari terakhir ini saya meminta hak saya (nafkah istri berupa uang bulanan untuk kebutuhan pribadi saya) yang tak kunjung diberikan," tuturnya.