David Beckham Raih Hollywood Walk of Fame, Namun Sang Putra Sulung Brooklyn Tak Hadir

JawaPos.com – Legenda sepak bola Inggris David Beckham mendapatkan penghargaan berupa bintang di Hollywood Walk of Fame dalam sebuah acara penuh kebahagiaan.

Dilansir dari laman The Nightly pada Sabtu (13/6), Momen bersejarah tersebut dihadiri oleh istrinya Victoria Beckham serta anak-anaknya Romeo, Cruz, dan Harper.

Namun, putra sulungnya, Brooklyn Beckham, tidak terlihat hadir dalam acara penghormatan tersebut.

Ketidakhadiran Brooklyn kembali memunculkan perhatian publik terhadap hubungan keluarga Beckham yang tengah dikabarkan mengalami keretakan.

Padahal, kediaman Brooklyn bersama istrinya, Nicola Peltz-Beckham, berada tidak jauh dari lokasi acara penghargaan tersebut. Situasi itu membuat isu mengenai konflik keluarga Beckham kembali menjadi perbincangan.

Dalam acara tersebut, David Beckham tampak menikmati momen bersama keluarga dan sejumlah sahabat dekatnya. Beberapa tokoh yang hadir memberikan dukungan, termasuk aktor Tom Cruise yang menyampaikan pidato penghormatan serta Eva Longoria dan James Corden.

Namun, pertanyaan mengenai absennya Brooklyn membuat suasana acara turut dikaitkan dengan masalah keluarga yang sedang berlangsung.

Beckham menolak membahas lebih jauh mengenai persoalan pribadi keluarganya ketika ditanya mengenai hubungan dengan Brooklyn. Ia menegaskan bahwa urusan keluarga merupakan hal pribadi yang tidak ingin dibicarakan di hadapan publik.

Dalam kesempatan lain, Beckham tetap menekankan bahwa keluarganya selalu menjadi prioritas utama dalam kehidupannya.