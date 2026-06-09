Raffi Ahmad Gandeng Hotman Paris usai Namanya Dikaitkan Kasus Bea Cukai Blueray Cargo

JawaPos.com – Nama Raffi Ahmad menjadi perhatian publik setelah disebut dalam fakta persidangan perkara dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan jasa titipan PT Blueray Cargo.

Menanggapi berkembangnya berbagai spekulasi, presenter sekaligus Utusan Khusus Presiden tersebut segera mengambil langkah hukum.

Dikutip dari akun YouTube Media Rans pada Selasa (9/6), Raffi kemudian meminta pendampingan dari pengacara Hotman Paris untuk menghadapi berbagai tudingan yang muncul setelah namanya disebut dalam persidangan.

Hotman Paris mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi langsung oleh Raffi Ahmad untuk memberikan bantuan hukum.

Menurut Hotman, kliennya merasa perlu memberikan klarifikasi karena namanya ramai diperbincangkan setelah dikaitkan dengan perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hotman Paris menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Raffi Ahmad dan Hotman Paris berencana menggelar konferensi pers guna menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 dan akan menjadi forum untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait isu yang berkembang.

Hotman juga menyatakan kesiapannya menghadapi pihak-pihak yang menuding Raffi tanpa disertai bukti yang jelas.

Kemunculan nama Raffi Ahmad bermula dari keterangan yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam sidang disebutkan bahwa Raffi pernah menggunakan layanan PT Blueray Cargo untuk mengirim barang elektronik dari Amerika Serikat ke Indonesia.