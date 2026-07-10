Terinspirasi dari Walt Disney yang Punya Disneyland, Raffi Ahmad: RANS Punya Cipungland

Raffi Ahmad mengunggah foto kenangan saat ayahnya meninggal dunia di momen RANS Entertainment mulai listing. (Instagram: raffinagita1717)
JawaPos.com - Founder PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS), Raffi Ahmad, mengakui bahwa Walt Disney menjadi salah satu inspirasinya dalam mengembangkan kerajaan bisnisnya.
Sebagaimana diketahui, (RANS) resmi melangsungkan pencatatan perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia, dengan menghimpun dana senilai Rp 429,25 miliar. Dimana, dana hasil IPO tersebut salah satunya akan digunakan untuk membangun Cipungland.
Raffi mengatakan, keberhasilan Walt Disney membangun bisnis yang memiliki identitas kuat di luar nama pendirinya menjadi inspirasi bagi arah pengembangan RANS ke depan.
"Kalau boleh saya sebutkan, saya terinspirasi dengan Walt Disney. Di mana Walt Disney, pemiliknya namanya Walt Disney. Pemiliknya namanya Walt Disney. Tapi dia punya Disneyland," ujar Raffi dalam konferensi pers IPO RANS, Jumat (10/7).
Raffi menjelaskan bahwa perusahaan yang awalnya dibangun dari bisnis konten kini telah berkembang ke berbagai sektor usaha kini tak lagi bergantung pada sosok dirinya dan Nagita Slavina.
Ia menjelaskan, transformasi tersebut ditandai dengan lahirnya sejumlah lini bisnis baru. Selain Cipungland, RANS juga telah merambah sektor fast-moving consumer goods (FMCG), makanan dan minuman (food and beverage/F&B), serta bidang usaha lainnya.
"Menjadi, ya ada Cipungland, ada FMCG, ada juga F&B, ada juga yang lain-lain. Jadi nanti RANS itu, saya suka tantangan di mana ini harus berubah, berevolusi," ucapnya.
Dengan transformasi tersebut, ia ingin RANS tumbuh sebagai perusahaan yang memiliki identitas dan aset bisnis yang lebih luas, tidak semata-mata melekat pada nama pendirinya.
Diberitakan sebelumnya, Pada hari pertama perdagangan, saham RANS langsung menembus Auto Reject Atas (ARA), dengan naik 34,12 persen atau 58 poin ke posisi Rp 228 per saham dari harga penawaran Rp 170 per saham.
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