Sehun EXO Tampil Elegan dalam Balutan Setelan Dior Terbaru

sehun EXO (X @voguethailand)
JawaPos.com – Sehun EXO mencuri perhatian lewat foto terbaru yang memperlihatkan penampilannya dalam balutan setelan Dior.
Gaya yang rapi, elegan, dan berkelas langsung menjadi perbincangan penggemar, sekaligus kembali menegaskan citranya sebagai salah satu ikon fashion pria Korea Selatan.
Dikutip dari Allkpop, Sehun tampil mengenakan suit Dior dengan siluet modern yang dipadukan bersama detail minimalis khas rumah mode asal Prancis tersebut.
Baca Juga:Robert Lewandowski Nilai Lamine Yamal Belum Tampilkan Performa Terbaiknya pada Piala Dunia FIFA 2026
Penampilannya memancarkan kesan sophisticated tanpa kehilangan pesona karismatik yang selama ini menjadi ciri khas sang idola.
Ekspresi yang tenang serta pose yang percaya diri membuat foto terlihat semakin berkelas.
Perpaduan gaya formal dengan visual Sehun yang tajam menghadirkan nuansa editorial mewah, memperlihatkan mengapa ia terus dipercaya menjadi wajah penting Dior dalam berbagai kampanye dan pemotretan internasional.
Sehun telah menjalin hubungan panjang dengan Dior selama beberapa tahun terakhir. Ia pertama kali diperkenalkan sebagai wajah Dior Men pada 2020 sebelum kemudian dipercaya sebagai global ambassador, menjadikannya salah satu representasi K-pop yang aktif mempromosikan brand mewah tersebut di panggung internasional.
Setiap unggahan Sehun yang berkaitan dengan Dior selalu menarik perhatian penggemar di berbagai platform media sosial.
Banyak yang memuji perpaduan visualnya dengan rancangan Dior, bahkan menyebut gaya Sehun seolah dibuat khusus untuk merepresentasikan identitas elegan rumah mode tersebut.
Foto terbaru ini kembali memperlihatkan bahwa pesona Sehun tidak hanya bersinar di atas panggung sebagai anggota EXO, tetapi juga di dunia fashion.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan