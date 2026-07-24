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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.42 WIB

Sehun EXO Tampil Elegan dalam Balutan Setelan Dior Terbaru

sehun EXO (X @voguethailand) - Image

sehun EXO (X @voguethailand)

JawaPos.com – Sehun EXO mencuri perhatian lewat foto terbaru yang memperlihatkan penampilannya dalam balutan setelan Dior.

Gaya yang rapi, elegan, dan berkelas langsung menjadi perbincangan penggemar, sekaligus kembali menegaskan citranya sebagai salah satu ikon fashion pria Korea Selatan.

Dikutip dari Allkpop, Sehun tampil mengenakan suit Dior dengan siluet modern yang dipadukan bersama detail minimalis khas rumah mode asal Prancis tersebut.

Penampilannya memancarkan kesan sophisticated tanpa kehilangan pesona karismatik yang selama ini menjadi ciri khas sang idola.

Ekspresi yang tenang serta pose yang percaya diri membuat foto terlihat semakin berkelas.

Perpaduan gaya formal dengan visual Sehun yang tajam menghadirkan nuansa editorial mewah, memperlihatkan mengapa ia terus dipercaya menjadi wajah penting Dior dalam berbagai kampanye dan pemotretan internasional.

Sehun telah menjalin hubungan panjang dengan Dior selama beberapa tahun terakhir. Ia pertama kali diperkenalkan sebagai wajah Dior Men pada 2020 sebelum kemudian dipercaya sebagai global ambassador, menjadikannya salah satu representasi K-pop yang aktif mempromosikan brand mewah tersebut di panggung internasional.

Setiap unggahan Sehun yang berkaitan dengan Dior selalu menarik perhatian penggemar di berbagai platform media sosial.

Banyak yang memuji perpaduan visualnya dengan rancangan Dior, bahkan menyebut gaya Sehun seolah dibuat khusus untuk merepresentasikan identitas elegan rumah mode tersebut.

Foto terbaru ini kembali memperlihatkan bahwa pesona Sehun tidak hanya bersinar di atas panggung sebagai anggota EXO, tetapi juga di dunia fashion.

Editor: Hanny Suwindari
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