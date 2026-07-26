Rahasia Masa Lalu hingga Motif Penculikan, Ini 4 Misteri The Husband yang Belum Terjawab

drama korea the husband ( x @soompi)
JawaPos.com – Drama thriller The Husband semakin meningkatkan ketegangan lewat sederet misteri yang belum menemukan jawaban.
Kisah Kang Tae Joo, seorang pria yang berjuang menyelamatkan istrinya setelah diculik tepat menjelang perceraian mereka, kini memasuki fase yang dipenuhi teka-teki baru dan mengundang rasa penasaran penonton.
Dikutip dari soompi, salah satu misteri terbesar adalah penyebab retaknya hubungan Kang Tae Joo dan Go Se Yoon.
Kilas balik yang memperlihatkan kebahagiaan pasangan tersebut bersama putri mereka berbanding terbalik dengan kondisi saat ini.
Perubahan drastis itu memunculkan pertanyaan mengenai peristiwa apa yang menghancurkan rumah tangga mereka hingga berujung pada tragedi penculikan.
Misteri berikutnya berkaitan dengan motif di balik aksi Noh Man Hee dan istrinya, Kim Kyung Ae.
Terungkap bahwa keduanya telah lama memantau kehidupan Kang Tae Joo sebelum menjalankan rencana penculikan Go Se Yoon.
Kebencian mendalam pasangan tersebut masih menjadi tanda tanya besar, terlebih setelah episode sebelumnya berakhir dengan serangan mendadak Noh Man Hee yang membuat nasib Kang Tae Joo berada di ujung tanduk.
Rahasia lain yang menarik datang dari Go Dong Chan, ayah Go Se Yoon sekaligus direktur We Together Hospital.
Sikapnya yang dingin terhadap sang menantu, bahkan setelah putrinya diculik, menimbulkan banyak kecurigaan.
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