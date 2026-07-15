Memiliki Cerita Unik, Drama The Husband dan The Apartment Job Sama-sama Meraih Rating Tertinggi

JawaPos.com – Makin diminati, drama Korea milik KBS 2TV ‘The Husband dan The Apartment Job sama-sama meraih rating penonton tertinggi mereka.

Dikutip dari Soompi, Selasa (14/7), persaingan rating drama akhir pekan semakin memanas, karena ceritanya yang menarik.

Nielsen Korea mengungkap episode keempat ‘The Husband’ mencetak rating rata-rata nasional sebesar 7,2 persen.

Nampaknya, jumlah tersebut menandai peningkatan hampir dua poin persentase penuh dari episode sebelumnya.

Sepertinya, episode tersebut tidak hanya mencetak rekor rating pribadi baru untuk serial ini, tetapi juga menjadi drama yang paling banyak ditonton di semua saluran.

Di sisi lain, The Apartment Job disukai dan mengalami peningkatan penonton yang signifikan untuk episode keduanya.

Drama baru ini naik hampir satu poin persentase penuh menjadi rating rata-rata nasional sebesar 5,4 persen.

Jumlah itu menjadikannya program yang paling banyak ditonton dari semua jenis yang ditayangkan di televisi kabel pada hari Minggu.

Terakhir, KBS 2TV Recipe for Love tetap menjadi acara yang paling banyak ditonton pada hari Minggu secara keseluruhan menjelang minggu terakhir penayangannya.