Ahmad Dhani Kembali Mengunggah tentang Maia Estianty, Tegaskan Tidak Bermaksud Menyindir

JawaPos.com - Ahmad Dhani kembali menyinggung masalahnya dengan mantan istri, Maia Estianty. Kali ini, dia mengunggah video yang memperlihatkan Maia bicara soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat menjadi bintang tamu dalam podcast Denny Sumargo (Densu).

Ahmad Dhani menegaskan bahwa apa yang dinyatakan Maia Estianty dalam video itu adalah fitnah. Ayahanda Al, El, dan Dul heran kenapa Maia masih bicara tentang masa lalu padahal sudah cukup lama pisah dari dirinya, dan Maia sudah memiliki kehidupan baru bersama sang suami pengusaha Irwan Mussry.

"Fitnah dan insinuasi selama 20 Tahun. Padahal sudah sudah punya suami baru tahun 2016," tulis Ahmad Dhani dalam unggahannya di Instagram.

Terkait tuduhan melakukan KDRT terhadap Maia Estianty, Ahmad Dhani menegaskan hal itu tidak terbukti. Hal itu dibuktikannya dengan dihentikan laporan polisi tentang hal ini, dikeluarkan SP3. Memperkuat argumennya itu, Ahmad Dhani mengunggah surat tentang penghentian penyidikan dalam perkara tersebut.

"Padahal sudah ada SP3 dari polisi. Terbukti laporan KDRT itu palsu!," ujar Dhani.

Dhani mengaku unggahannya tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan sindiran terhadap Maia Estianty. Suami Mulan Jameela mengaku apa yang dia unggah merupakan pengumuman bagi netizen tentang fakta hukum.

"Postingan saya ini bukan sindiran (saya nggak suka nyindir nyindir). Tapi postingan ini adalah pengumuman bagi mereka yang IQ nya 'normal'. Deterjen 78 tidak akan bisa menerima fakta. Kalau kurang literasi, googling aja apa itu insinuasi biar tambah pengetahuan," kata Ahmad Dhani.

Dalam video yang diunggah pentolan Dewa 19 itu, Maia Estianty menyatakan dirinya keluar dari rumah Ahmad Dhani gara-gara mengalami KDRT.