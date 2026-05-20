Ahmad Dhani Kembali Mengunggah tentang Maia Estianty, Tegaskan Tidak Bermaksud Menyindir

Musisi Ahmad Dhani. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ahmad Dhani kembali menyinggung masalahnya dengan mantan istri, Maia Estianty. Kali ini, dia mengunggah video yang memperlihatkan Maia bicara soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat menjadi bintang tamu dalam podcast Denny Sumargo (Densu).
Ahmad Dhani menegaskan bahwa apa yang dinyatakan Maia Estianty dalam video itu adalah fitnah. Ayahanda Al, El, dan Dul heran kenapa Maia masih bicara tentang masa lalu padahal sudah cukup lama pisah dari dirinya, dan Maia sudah memiliki kehidupan baru bersama sang suami pengusaha Irwan Mussry.
"Fitnah dan insinuasi selama 20 Tahun. Padahal sudah sudah punya suami baru tahun 2016," tulis Ahmad Dhani dalam unggahannya di Instagram.
Terkait tuduhan melakukan KDRT terhadap Maia Estianty, Ahmad Dhani menegaskan hal itu tidak terbukti. Hal itu dibuktikannya dengan dihentikan laporan polisi tentang hal ini, dikeluarkan SP3. Memperkuat argumennya itu, Ahmad Dhani mengunggah surat tentang penghentian penyidikan dalam perkara tersebut.
"Padahal sudah ada SP3 dari polisi. Terbukti laporan KDRT itu palsu!," ujar Dhani.
Dhani mengaku unggahannya tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan sindiran terhadap Maia Estianty. Suami Mulan Jameela mengaku apa yang dia unggah merupakan pengumuman bagi netizen tentang fakta hukum.
"Postingan saya ini bukan sindiran (saya nggak suka nyindir nyindir). Tapi postingan ini adalah pengumuman bagi mereka yang IQ nya 'normal'. Deterjen 78 tidak akan bisa menerima fakta. Kalau kurang literasi, googling aja apa itu insinuasi biar tambah pengetahuan," kata Ahmad Dhani.
Dalam video yang diunggah pentolan Dewa 19 itu, Maia Estianty menyatakan dirinya keluar dari rumah Ahmad Dhani gara-gara mengalami KDRT.
"Karena memang ada kejadian mungkin KDRT kali ya, akhirnya aku harus minta izin pengadilan keluar dari rumah itu, aku cuma bilang, 'semua ini milik-Mu, aku yakin Engkau akan kembalikan lagi entah kapan', dan semuanya kejadian," kata Maia Estianty.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK