Abdul Rahman
Jumat, 29 Mei 2026 | 22.30 WIB

Ahmad Dhani Ultah ke-54, Al, El, dan Dul Kompak Kirim Doa, Salah-Benar Tetap Idola

Musisi Ahmad Dhani. (Instagram: ahmaddhaniofficial)

JawaPos.com - Momen perayaan Ahmad Dhani ke-54 yang jatuh pada 26 Mei 2026 terasa cukup spesial. Pasalnya, ultah pentolan Dewa 19 dirayakan di program The Icon Indonesia dan berhasil menghadirkan Mulan Jameela-Safeea.

Ketiga anak Ahmad Dhani yaitu Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani memang tidak datang ke studio secara langsung untuk merayakan ultah sang ayahanda. Kendati demikian, mereka hadir lewat video dengan memberikan ucapan selamat sekaligus doa.

Sebagai anak tertua Ahmad Dhani, Al Ghazali yang pertama kali mengucapkan selamat kepada sang ayahanda yang berulang tahun ke-54.

"Selamat ulang tahun untuk ayah tercinta," kata Al Ghazali dalam video yang diputar.

Dia menyatakan, semakin ia memasuki usia dewasa, Al Ghazali semakin tahu betapa penting keberadaan sosok ayah yang memberikan perlindungan sekaligus memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya.

Al Ghazali menyadari ada banyak pelajaran hidup yang diberikan Ahmad Dhani kepada dirinya, termasuk lewat banyak nasihat penting dan berharga.

"Terima kasih akan pelajaran hidup, dukungan, dan kepercayaan ayah yang diberikan kepadaku sampai hari ini. Semoga ayah diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam setiap langkah," kata Al Ghazali.

El Rumi juga mengirimkan doa kepada Ahmad Dhani lewat sebuah video. Dia menaruh harapan agar sang ayahanda diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan panjang umur.

"Semoga ayah panjang umur, bahagia, semoga selalu menjadi manusia yang merdeka di usia yang sudah tidak muda lagi. Terima kasih untuk semua dukungan, perhatian, dan nasihat ayah yang selalu diberikan untuk aku kakak Al, Dul dan adik-adik," katanya.

