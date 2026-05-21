Desta Belum Mau Nikah, Ahmad Dhani: Malas Berkomitmen

JawaPos.com - Saat Ahmad Dhani bicara soal pernikahannya dengan Mulan Jameela sebagai bagian dari takdir Tuhan dan tidak mudah untuk mendapatkan jodoh, Desta memberikan pernyataan bernada pengumuman bahwa dirinya belum siap menikah lagi.

"Kalau gua, sampai saat ini nggak akan nikah (lagi dalam waktu dekat), gua nggak akan kasih ibu baru buat anak-anak gua," ujar Desta dalam podcast di kanal YouTube Taulany TV.

Desta memberikan penjelasan kenapa dirinya belum mau menikah lagi..Dia tidak rela jika anaknya merasakan kesedihan. Desta mengaku menghormati perasaan anak-anaknya.

Mendengar pernyataan Desta, Ahmad Dhani nyeletuk. Ayahanda Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani menyebut Desta sebenarnya tidak mau terjerat dalam komitmen bersama lawan jenis.

"Dia lagi ngomong malas berkomitmen aja sebenarnya," kata Ahmad Dhani.

Dengan cepat Desta menyangkal pernyataan pentolan grup musik Dewa 19 itu. Desta menegaskan belum mau menikah lagi semata memikirkan anak-anaknya.

"Bukan karena itu, karena anak-anak gua," ujarnya.

Diketahui, Deddy Mahendra Desta atau kerap disapa Desta menikah dengan Natasha Rizky pada 21 April 2013 silam. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak.