Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Jumat, 29 Mei 2026 | 20.38 WIB

Ultah Ahmad Dhani Dirayakan di Stasiun TV dan Dihadiri Mulan Jameela, Ungkap Keajaiban dalam Hidup

Momen perayaan ultah Ultah Ahmad Dhani dirayakan di SCTV dan dihadiri Mulan Jameela-Safeea. (Instagram: sctv) - Image

Momen perayaan ultah Ultah Ahmad Dhani dirayakan di SCTV dan dihadiri Mulan Jameela-Safeea. (Instagram: sctv)

JawaPos.com - Ahmad Dhani berulang tahun ke- 54 pada 26 Mei 2026. Momen perayaan ultahnya dirayakan di program televisi The Icon Indonesia SCTV dimana Dhani menjadi salah satu juri di dalamnya.

Momen perayaan ultah Ahmad Dhani terasa semakin berkesan dan spesial karena dihadiri sang istri, Mulan Jameela, dan juga putrinya, Safeea, yang kini sudah memasuki usia remaja.

Di momen spesial tersebut, Ahmad Dhani mengungkapkan keajaiban dalam hidupnya. Menurut ayahanda Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani itu, dirinya dinilai oleh orang lain bukan sebagai orang yang baik.

"Teman-teman Surabaya bilang aku ini bukan orang baik. Mereka heran kenapa anak-anaknya kok baik semua," ujar Ahmad Dhani dalam video di kanal YouTube SCTV.

Pria berkepala plontos itu merendahkan diri, Desta menimpali dengan kembali mengangkat Ahmad Dhani lewat kata-katanya yang cukup bijak.

Momen perayaan ultah Dhani juga dilengkapi dengan prosesi tiup lilin dan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan kue ultah. Mulan Jameela dan Safeea berada di samping pentolan Dewa 19 itu.

Dia pun memotong kue ulang tahun berukuran cukup besar yang ada di hadapannya dan menyuapi Mulan Jameela dengan potongan kue cukup besar sampai mulutnya terisi penuh.

Selain itu, Ahmad Dhani juga memotong tumpengan untuk melengkapi kebahagiaan hari ultahnya yang kini lebih dari setengah abad.

Dalam beberapa kesempatan, Desta berusaha mengajak Ahmad Dhani bercanda yang kemudian direspons sang musisi dengan halus seraya mengingatkan akan waktu yang terbatas.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Daftar Artis yang Namanya Dicatut untuk Penipuan: Dari Raffi Ahmad, Ahmad Dhani, hingga Siva Aprilia - Image
Entertainment

Daftar Artis yang Namanya Dicatut untuk Penipuan: Dari Raffi Ahmad, Ahmad Dhani, hingga Siva Aprilia

Senin, 25 Mei 2026 | 03.15 WIB

Desta Belum Mau Nikah, Ahmad Dhani: Malas Berkomitmen - Image
Entertainment

Desta Belum Mau Nikah, Ahmad Dhani: Malas Berkomitmen

Jumat, 22 Mei 2026 | 01.45 WIB

Ahmad Dhani: Kalau Anti Pernikahan Gua Sama Mulan, Nggak Tahu Agama - Image
Entertainment

Ahmad Dhani: Kalau Anti Pernikahan Gua Sama Mulan, Nggak Tahu Agama

Jumat, 22 Mei 2026 | 00.27 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional

3

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

4

Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya

5

Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung

6

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

7

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

8

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

10

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore