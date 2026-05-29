Ultah Ahmad Dhani Dirayakan di Stasiun TV dan Dihadiri Mulan Jameela, Ungkap Keajaiban dalam Hidup

Momen perayaan ultah Ultah Ahmad Dhani dirayakan di SCTV dan dihadiri Mulan Jameela-Safeea. (Instagram: sctv)
JawaPos.com - Ahmad Dhani berulang tahun ke- 54 pada 26 Mei 2026. Momen perayaan ultahnya dirayakan di program televisi The Icon Indonesia SCTV dimana Dhani menjadi salah satu juri di dalamnya.
Momen perayaan ultah Ahmad Dhani terasa semakin berkesan dan spesial karena dihadiri sang istri, Mulan Jameela, dan juga putrinya, Safeea, yang kini sudah memasuki usia remaja.
Di momen spesial tersebut, Ahmad Dhani mengungkapkan keajaiban dalam hidupnya. Menurut ayahanda Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani itu, dirinya dinilai oleh orang lain bukan sebagai orang yang baik.
"Teman-teman Surabaya bilang aku ini bukan orang baik. Mereka heran kenapa anak-anaknya kok baik semua," ujar Ahmad Dhani dalam video di kanal YouTube SCTV.
Pria berkepala plontos itu merendahkan diri, Desta menimpali dengan kembali mengangkat Ahmad Dhani lewat kata-katanya yang cukup bijak.
Momen perayaan ultah Dhani juga dilengkapi dengan prosesi tiup lilin dan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan kue ultah. Mulan Jameela dan Safeea berada di samping pentolan Dewa 19 itu.
Dia pun memotong kue ulang tahun berukuran cukup besar yang ada di hadapannya dan menyuapi Mulan Jameela dengan potongan kue cukup besar sampai mulutnya terisi penuh.
Selain itu, Ahmad Dhani juga memotong tumpengan untuk melengkapi kebahagiaan hari ultahnya yang kini lebih dari setengah abad.
Dalam beberapa kesempatan, Desta berusaha mengajak Ahmad Dhani bercanda yang kemudian direspons sang musisi dengan halus seraya mengingatkan akan waktu yang terbatas.
