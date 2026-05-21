Ahmad Dhani: Kalau Anti Pernikahan Gua Sama Mulan, Nggak Tahu Agama

JawaPos.com - Membela Maia Estianty, banyak netizen di dunia maya mempergunjingkan pernikahan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela. Mereka kerap menyebut Mulan sebagai pelapor atau perebut suami orang.

Ahmad Dhani menegaskan bahwa pernikahannya dengan Mulan Jameela sudah merupakan takdir yang memang digariskan Tuhan untuk hidupnya.

"Memang nggak gampang menemukan pasangan hidup, pernikahan itu takdir. Gua menikah sama Mulan itu takdir. Kalau anti pernikahan gua sama Mulan, berarti nggak tahu agama," kata Ahmad Dhani dalam podcast di kanal YouTube Taulany TV.

"Semua itu sudah ditulis di lauhul mahfudz. Kalau orang nggak belajar agama ya nggak tahu. Gua nikah sama Mulan itu takdir, apalagi sudah punya anak dua," imbuh Ahmad Dhani.

Dalam kesempatan itu, pentolan Dewa 19 sempat mengaku pernikahannya dengan Mulan Jameela sempat berada di ujung tanduk atau hampir bercerai pada tahun lalu karena satu dan lain hal.

Ahmad Dhani sampai mempersilakan Mulan Jameela untuk melayangkan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan perselingkuhan. Dhani mengaku tidak akan melayangkan sanggahan supaya cepat bercerai.

Desta pun bertanya ke Ahmad Dhani apakah dia memang berselingkuh dengan wanita lain. Dhani sepertinya tidak siap dengan pertanyaan itu, sehingga dia pun sempat menjeda jawabannya.

"Kalau tidak pernah selingkuh itu munafik," jawab Ahmad Dhani.