Ahmad Dhani: Kalau Anti Pernikahan Gua Sama Mulan, Nggak Tahu Agama

Musisi Ahmad Dhani. (Instagram: ahmaddhaniofficial)
JawaPos.com - Membela Maia Estianty, banyak netizen di dunia maya mempergunjingkan pernikahan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela. Mereka kerap menyebut Mulan sebagai pelapor atau perebut suami orang.
Ahmad Dhani menegaskan bahwa pernikahannya dengan Mulan Jameela sudah merupakan takdir yang memang digariskan Tuhan untuk hidupnya.
"Memang nggak gampang menemukan pasangan hidup, pernikahan itu takdir. Gua menikah sama Mulan itu takdir. Kalau anti pernikahan gua sama Mulan, berarti nggak tahu agama," kata Ahmad Dhani dalam podcast di kanal YouTube Taulany TV.
"Semua itu sudah ditulis di lauhul mahfudz. Kalau orang nggak belajar agama ya nggak tahu. Gua nikah sama Mulan itu takdir, apalagi sudah punya anak dua," imbuh Ahmad Dhani.
Baca Juga:Pesulap Merah Kaget Kuncen Gunung Kawi Blak-blakan Soal Sejumlah Nama Artis Diduga Lakukan Ritual Pesugihan
Dalam kesempatan itu, pentolan Dewa 19 sempat mengaku pernikahannya dengan Mulan Jameela sempat berada di ujung tanduk atau hampir bercerai pada tahun lalu karena satu dan lain hal.
Ahmad Dhani sampai mempersilakan Mulan Jameela untuk melayangkan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan perselingkuhan. Dhani mengaku tidak akan melayangkan sanggahan supaya cepat bercerai.
Desta pun bertanya ke Ahmad Dhani apakah dia memang berselingkuh dengan wanita lain. Dhani sepertinya tidak siap dengan pertanyaan itu, sehingga dia pun sempat menjeda jawabannya.
"Kalau tidak pernah selingkuh itu munafik," jawab Ahmad Dhani.
Dia sampai mengumpulkan Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani memberi tahu keputusannya mau bercerai dengan Mulan Jameela.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah