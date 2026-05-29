Kuliah, Dewi Perssik Rahasiakan Identitas dari Teman-teman Kelasnya

JawaPos.com - Penyanyi Dewi Perssik membuat keputusan besar dalam hidup di usianya yang sudah memasuki 40-an tahun sekarang ini. Perempuan asal Jember, Jawa Timur, itu memutuskan kuliah.

Kabar tersebut disampaikan Depe, sapaan akrab Dewi Perssik, saat ditemui di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/5).

"Kuliah, iya. Aku ambil jurusan psikologi," ujar Dewi Perssik di hadapan awak media.

Depe memutuskan kuliah bukan untuk tujuan karier. Kuliah dimaksudkannya untuk memperdalam ilmu pengetahuan supaya Dewi Perssik dapat mengenal diri sendiri lebih baik dan ilmu yang didapat bisa dimanfaatkannya untuk melakukan parenting.

"Aku kuliah jurusan itu buat aku sendiri, buat anak aku sendiri. Biar lebih mengenal diri aku, bagaimana cara aku bersikap, bagaimana cara aku mendidik, melakukan parenting sebagai single parent," tutur Dewi Perssik.

Uniknya, Depe merahasiakan identitas dirinya dari teman-teman sekelas. Mereka tidak ada yang tahu kalau Depe yang ikut kuliah bersama mereka. Dewi Perssik mengenakan pakaian tertutup hanya terlihat bagian mata.

"Aku kuliah pakai jubah, jadi teman-teman aku (satu kelas) nggak ada yang tahu," kata Dewi Perssik yang mengaku masih semester awal di salah satu kampus.

Namun belakangan, ada teman yang mulai curiga bahwa sosok perempuan di balik jubah adalah Dewi Perssik. Mereka mulai curiga setelah Depe menjalankan tugas melakukan presentasi di depan kelas.