Baru Saja Menikah dan Film Panjang Perdananya Screening, Raka: Isi Kepala Berantakan

JawaPos.com - Sutradara Bernardus Raka baru saja menikah dengan Maria Putri. Pada waktu berdekatan, film panjang perdana yang disutradarainya berjudul Nobody Loves Kay menggelar screening dan sebentar lagi akan tayang di bioskop.

Bernardus Raka mengatakan, pikirannya berkecamuk hebat sejak beberapa waktu belakangan memikirkan pernikahan sekaligus film panjang perdananya yang akan segera tayang di bioskop.

"Jujur, satu minggu dua minggu terakhir isi kepala cukup berantakan,deg-degan juga. 5 hari lalu aku menikah dan istriku hadir ke sini hari ini," kata Raka dalam jumpa pers di bilangan Senayan, Jakarta, Kamis (28/5).

Raka tahu betul bahwa dirinya punya bayangan mau menyutradarai film panjang. Namun, dia sama sekali tidak menyangka kesempatan itu datang secepat ini.

"Jujur aku tidak punya bayangan ngerjain film panjang di umur segini. Bayangan aku ngerjain MV dulu. Tapi aku dipertemukan dengan tim hebat," kata Raka.

Dalam kesempatan itu, Bernardus Raka mengungkapkan momen yang cukup menguras emosinya saat mengerjakan film Nobody Loves Kay.

"Yang menguras emosi yang soal persahabatan. Karena itu cukup relate sama aku. Aku meninggalkan teman aku di Surabaya bukan berarti jahat sama mereka. Pas ngerjain ini, teringat pas perjuangan kita waktu sama-sama masih di Surabaya," paparnya.

Film Nobody Loves Kay menceritakan tentang Kay, seorang remaja yang memiliki impian besar untuk berkarier sebagai pemain esport profesional. Dalam mengejar ambisinya, ia ditemani oleh dua sahabat setianya bernama Ido dan Aurelio.