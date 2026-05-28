Puji Sejumlah Pemain Muda di Film Nobody Loves Kay, Angga Dwimas Sasongko: Mereka Tunjukkan Kualitas

JawaPos.com - Film Nobody Loves Kay diperkuat oleh sejumlah aktor senior dan aktor muda untuk tujuan memberikan warna baru pada industri perfilman Indonesia.

Angga Dwimas Sasongko selaku produser eksekutif mengungkapkan, dirinya sengaja menggandeng sejumlah aktor muda dalam film Nobody Loves Kay dengan tujuan untuk regenerasi guna memperkuat ekosistem perfilman Tanah Air.

Dia sengaja menghadirkan mereka supaya para pemain di dunia perfilman jadi lebih beragam, tidak hanya aktor itu itu saja. Angga Dwimas Sasongko berhasil dibuat terpana oleh kualitas akting yang ditunjukkan oleh sejumlah pemain muda.

"Mereka punya potensi luar biasa ketika diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, ciri khasnya. Mereka layak punya kesempatan untuk bisa dilihat oleh penonton film Indonesia," kata Angga Dwimas Sasongko di bilangan Senayan, Jakarta, Kamis (28/5).

Angga menegaskan, Indonesia memiliki banyak stok aktor muda dengan kualitas akting yang sangat bagus. Dia menyebut, mereka seharusnya dimanfaatkan oleh rumah produksi supaya dunia perfilman Indonesia jadi lebih berwarna, bukan hanya aktor itu itu saja yang dipakai.

"Jajaran cast kita tidak kekurangan aktor yang bagus. Kita bisa lihat di sini nggak cuma muda, tapi bisa tunjukkan kualitas yang luar biasa," papar Angga.

Terkait pemilihan sutradara yang jatuh kepada Bernardus Raka, Angga mengaku terpukau dengan gaya penceritaannya ketika membuat video klip. Menurut Angga, Raka memiliki kemampuan khusus.

"Kami kenal Raka dari video klip video klipnya. Menarik cara Raka bercerita. Ini sebuah kolaborasi bukan hanya nanti penonton bisa enjoy, tapi bagaimana Raka berekspresi sebagai sutradara. Raka punya authorship yang kuat," ungkapnya.