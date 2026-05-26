Calvin Dores Jadi Driver Ojol Demi Lunasi Utang Deddy Dores, Jual Gitar Demi Ibunda, Kini Alami Serangan Jantung

Calvin Dores, putra musisi legendaris Deddy Dores. (Instagram: calvindores.28)
JawaPos.com - Calvin Dores beberapa kali menghebohkan publik di Tanah Air setelah meninggalnya sang ayahanda, Deddy Dores, pada 17 Mei 2016 silam. Dia disorot karena rela memikul tanggung jawab besar sebagai bentuk pengorbanan sekaligus pengabdiannya kepada orang tua.
Sekitar tahun 2019 silam, Calvin Dores mendapat atensi publik setelah tersiar kabar ia menjadi driver ojek online (ojol). Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Calvin. Dia mengaku harus banting tulang agar bisa melunasi utang ayahnya yang belum lunas sampai sang musisi kembali kepada Sang Pencipta.
Calvin Dores memikul tanggung jawab besar harus melunasi utang ayahnya yang ditinggalkan. Dia rela melakukan pekerjaan apa pun demi dapat melunasi utang Deddy Dores, termasuk bekerja sebagai driver ojol.
Dalam kesempatan itu, Calvin Dores blak-blakan mengatakan bahwa royalti yang didapat keluarga dari musik sangatlah kecil. Royalti itu tidak mampu melunasi utang almarhum Deddy Dores yang nominalnya dia sebut sangat besar.
Sekitar tahun 2021 silam, Calvin Dores kembali menunjukkan sikap dan tanggung jawabnya terhadap orang tuanya. Ketika itu, Dagmar C Sunardi, sang ibunda jatuh sakit dan tidak punya uang.
Calvin Dores yang juga mengalami kesulitan keuangan terpaksa merelakan gitar kesayangan yang sejatinya memiliki nilai historis, untuk dijual demi dapat membiayai pengobatan sang ibunda.
"Mau nggak mau, rela nggak rela, gue mau lelang gitar almarhum bokap gua karena orang tua, ibu gua yang sekarang lagi dirawat di RS Diagram Cilandak," kata Calvin Dores pada saat itu.
Beberapa waktu lalu, Calvin Dores kembali menjadi pusat perhatian publik atas pernyataan kontroversialnya mau menjual mata seharga Rp 350 juta.
Hal itu dilakukan Calvin Dores karena dia mengalami himpitan ekonomi. Dana itu rencananya akan digunakannya untuk usaha. Calvin mengaku sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anak dan istrinya.
