Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 26 Mei 2026 | 18.57 WIB

Calvin Dores Jadi Driver Ojol Demi Lunasi Utang Deddy Dores, Jual Gitar Demi Ibunda, Kini Alami Serangan Jantung

Calvin Dores, putra musisi legendaris Deddy Dores. (Instagram: calvindores.28) - Image

Calvin Dores, putra musisi legendaris Deddy Dores. (Instagram: calvindores.28)

JawaPos.com - Calvin Dores beberapa kali menghebohkan publik di Tanah Air setelah meninggalnya sang ayahanda, Deddy Dores, pada 17 Mei 2016 silam. Dia disorot karena rela memikul tanggung jawab besar sebagai bentuk pengorbanan sekaligus pengabdiannya kepada orang tua.

Sekitar tahun 2019 silam, Calvin Dores mendapat atensi publik setelah tersiar kabar ia menjadi driver ojek online (ojol). Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Calvin. Dia mengaku harus banting tulang agar bisa melunasi utang ayahnya yang belum lunas sampai sang musisi kembali kepada Sang Pencipta.

Calvin Dores memikul tanggung jawab besar harus melunasi utang ayahnya yang ditinggalkan. Dia rela melakukan pekerjaan apa pun demi dapat melunasi utang Deddy Dores, termasuk bekerja sebagai driver ojol.

Dalam kesempatan itu, Calvin Dores blak-blakan mengatakan bahwa royalti yang didapat keluarga dari musik sangatlah kecil. Royalti itu tidak mampu melunasi utang almarhum Deddy Dores yang nominalnya dia sebut sangat besar.

Sekitar tahun 2021 silam, Calvin Dores kembali menunjukkan sikap dan tanggung jawabnya terhadap orang tuanya. Ketika itu, Dagmar C Sunardi, sang ibunda jatuh sakit dan tidak punya uang.

Calvin Dores yang juga mengalami kesulitan keuangan terpaksa merelakan gitar kesayangan yang sejatinya memiliki nilai historis, untuk dijual demi dapat membiayai pengobatan sang ibunda.

"Mau nggak mau, rela nggak rela, gue mau lelang gitar almarhum bokap gua karena orang tua, ibu gua yang sekarang lagi dirawat di RS Diagram Cilandak," kata Calvin Dores pada saat itu.

Beberapa waktu lalu, Calvin Dores kembali menjadi pusat perhatian publik atas pernyataan kontroversialnya mau menjual mata seharga Rp 350 juta.

Hal itu dilakukan Calvin Dores karena dia mengalami himpitan ekonomi. Dana itu rencananya akan digunakannya untuk usaha. Calvin mengaku sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anak dan istrinya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Calvin Dores Dirawat Intensif di RS dengan Alat Dipasang di Dada, Ibunda: Mohon Doanya - Image
Entertainment

Calvin Dores Dirawat Intensif di RS dengan Alat Dipasang di Dada, Ibunda: Mohon Doanya

Selasa, 26 Mei 2026 | 18.15 WIB

Kronologi Sakit Calvin Dores, Putra Deddy Dores, Dilarikan ke RS dan Dinyatakan Alami Masalah Jantung - Image
Entertainment

Kronologi Sakit Calvin Dores, Putra Deddy Dores, Dilarikan ke RS dan Dinyatakan Alami Masalah Jantung

Selasa, 26 Mei 2026 | 15.28 WIB

Terhimpit Ekonomi, Calvin Dores Mau Jual Mata Senilai Rp 350 Juta - Image
Entertainment

Terhimpit Ekonomi, Calvin Dores Mau Jual Mata Senilai Rp 350 Juta

Selasa, 19 Mei 2026 | 03.42 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore